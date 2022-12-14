Cardano vs Solana? Інвестори надають перевагу Metacade (MCADE)

На сьогоднішній день Cardano та Solana є двома солідними гравцями у криптопросторі. Багато хто стверджує, що вони навіть мають потенціал «вбити» Ethereum, адже вони пропонують кілька унікальних можливостей, а також підтримують децентралізовані додатки (dApps).

Однак останнім часом ситуація змінилася. Зараз багато інвесторів вважають, що проєкт Metacade, побудований на Ethereum, має набагато вищий довгостроковий потенціал.

Убивці-невдахи

Колись Cardano та Solana називали «вбивцями ETH». Попри весь ажіотаж довкола ним їм обом поки наразі не вдається підкорити найбільшу у світі екосистему Web3. Обидві ці мережі могли б запропонувати вищу пропускну здатність транзакцій і набагато нижчі комісії, так чому ж вони зазнали невдачі у спробі скинути з п’єдесталу Ethereum?

Ці 2 екосистеми є домом для багатьох різних проєктів. Окрім того, вони пропонують NFT, а також всілякі послуги децентралізованого фінансування ( DeFi ). Проблема полягає в тому, що, схоже, не так багато людей хочуть користуватися цими послугами, якщо порівнювати з проєктами на базі Ethereum.

Що таке Solana (SOL)?

Solana (SOL) рекламують як високопродуктивний блокчейн нового покоління. У цій мережі розробники можуть створювати децентралізовані додатки, які є масштабованими, безпечними та ефективними; механізм консенсусу proof-of-stake дозволяє зменшити витрати на електроенергію та збільшити швидкість транзакцій.

Однак протягом перших 2 років своєї роботи мережа регулярно зазнавала збоїв. З червня 2021 року по червень 2022 року блокчейн Solana вимикався 7 разів. Оскільки блокчейни мають бути доступними 24/7/365, багато інвесторів втратити віру в екосистему через ці збої. Для порівняння, Bitcoin працює безперервно вже 9 років поспіль.

Що таке Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) досить подібний до Solana, однак стійкість мережі в нього набагато краща. Ключова відмінність між Cardano та іншими мережами полягає в тому, що це був перший блокчейн, який створили з використанням рецензованих досліджень.

Зараз команда ADA розробляє нове рішення для масштабування мережі, яке називається Hydra . Коли випустять це оновлення, очікується, що Cardano зможе обробляти до 1 000 000 транзакцій за секунду (TPS), а це колосальне покращення порівняно з Ethereum, адже навіть після злиття цей показник в ETH збільшився з 15 до 100 000 TPS.

Багато обіцянок, мало попиту

Хоча Cardano та Solana пророкували «скинути з п’єдесталу» Ethereum з точки зору його ринкової капіталізації, поки що цей прогноз не виправдався. У Cardano наразі є лише 70 000 активних адрес гаманців , а це менше десятої частини від загальної кількості в Ethereum.

Децентралізовані додатки, створені на базі Ethereum, мають унікальну перевагу в тарифах для користувачів, адже більше людей хочуть використовувати цю екосистему. Проєкт, який, схоже, планує скористатися інтегрованими перевагами Ethereum, — це Metacade.

Metacade пропонує користувачам величезний потенціал

Інвестори починають все більше придивлятися до Metacade з кількох ключових причин. Цей проєкт є абсолютно новою екосистемою Р2Е, яка по своїй природі орієнтується на спільноту та пропонує учасникам дивовижні переваги.

Здається, що кількість учасників GameFi має зрости та сягнути позначки 3 мільярди, і цей сектор повинен стати лідером ігрової індустрії, тому проєкти на кшталт Metacade мають напрочуд гарні можливості для залучення великої кількості користувачів. Враховуючи той факт, що Metacade — ціла ігрова аркада, а не лише одна гра, це виглядає цілком реальним.

Ініціативи спільноти

Гравцям часто буває важко знайти найновішу (та найціннішу) інформацію, щоб отримати максимальну віддачу від блокчейн-гри. Metacade пропонує рішення цієї проблеми: тут створили хаб для ігрової спільноти, де учасники можуть ділитися всім, що вони знають, зокрема й останніми ігровими розробками та технікою гри.

Окрім цього, Metacade даватиме користувачам винагороди в токенах MCADE за те, що вони діляться своїми знаннями зі спільнотою. Платформа сприяє зміцненню стосунків між гравцями та дає їм більше можливостей для заробітку.

Належить гравцям

Metacade планує стати децентралізованою автономною організацією (DAO), а це ще одна функція, яка, схоже, привабить до платформи велику кількість користувачів. Власники MCADE зможуть голосувати та визначати, як платформа працюватиме в майбутньому, адже платформа Metacade дає геймерам більше можливостей, щоб це сприяло розвитку самої індустрії GameFi.

Одним із основних методів, за допомогою якого Metacade допомагає розвиватися GameFi-сектору, є програма Metagrants. Гравці можуть збиратися разом, голосувати та вирішувати, які нові P2E-проєкти потрібно створити в майбутньому. Після розгляду пропозицій, поданих талановитими командами розробників, спільнота Metacade може профінансувати їх напряму та сприяти їхньому створенню.

SOL vs ADA vs MCADE: Ось про що думають інвестори

Оскільки Solana переживає складні часи та намагається втримати свою позицію, а Cardano має недостатню кількість користувачів, жодному із цих проєктів не вдалося «вбити» Ethereum. Нещодавно Ethereum завершив « Злиття » і тепер пропонує своїм конкурентам майже аналогічну пропускну здатність транзакцій. Оскільки ця екосистема значно більша за кількістю користувачів, у неї є велика конкурентна перевага.

Metacade, побудований на Ethereum, має чудові шанси для вибухового зростання. Платформа може не лише запропонувати користувачам Ethereum деякі унікальні переваги, але й пропонує у своїй аркаді цілу низку Р2Е-ігор. Зовсім недавно почався передпродаж токена MCADE, а це означає, що він має дуже високий потенціал.

Проєкти на кшталт Metacade можуть стати ключовими проєктами, які об’єднають усю галузь. Він надзвичайно вабить геймерів та інвесторів, які починають думати, що, можливо, в нього набагато краще майбутнє, аніж у таких великих імен, як Solana та Cardano.

На початковому раунді інвестицій токен MCADE продають лише за 0,008 долара. На наступних етапах передпродажу ціна зросте до 0,02 долара. Якщо ви читаєте цей матеріал, ви можете долучитися до проєкту та отримати значні прибутки до того, як токен стане доступним для широкого загалу пізніше цього року.