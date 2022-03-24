Catecoin, високоприбуткова екосистема і суперник Shiba Inu та Dogecoin, випустила токен CatPay, як повідомив сьогодні Live Mint.

Платформа виводить на ринок гру P2E під назвою Rise of Cats, і новий токен будуть використовувати в якості внутрішньоігрових нагород, подібно до Axie Infinity, де граючи геймери заробляють SLP.

CatPay буде універсальним токеном у цій грі. Ним можна буде скористатися, щоб сплатити внески за участь у турнірах, щоб прокачати котів у грі та розблокувати різноманітні функції майбутньої гри. Також гравці зможуть видобувати токени CatPay у грі.

Токени, витрачені в грі, будуть спалювати

Щоб контролювати інфляцію, будуть спалювати усі токени CatPay, які люди витрачають на оновлення в грі, а також деякі з CatPay, які надходять з турнірів. 1% від обсягу транзакцій на ринку піде на викуп і спалювання CatPay.

Також буде платформа для стейкінгу, де можна буде здійснити стейкінг Shiba Inu та інших популярних мем-монет та заробити CatPay.

Прогнозують високу рентабельність інвестицій

Пройшло лише кілька місяців після запуску Catecoin, і люди, які інвестували в нього всього 100 доларів, отримали прибуток у 50 000 доларів. Багато людей сподіваються, що токен CatPay й надалі приноситиме подібні здобутки, але наразі зарано говорити про це, тому рекомендуємо діяти обачно.

У будь-якому випадку CatPay Token сприятиме й надалі росту ціни Catecoin і приноситиме інвесторам непогані прибутки.

Catecoin організовує публічний розпродаж CatPay. У ньому можуть взяти участь люди, які здійснюють стейкінг токенів Catecoin. Також можна придбати цей токен безпосередньо на PancakeSwap.

На момент написання статті Catecoin зріс на 4,62% протягом останніх 24 годин.