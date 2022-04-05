Зараз у Барселоні проходить другий день проєкту Celo Connect, тому Celo продовжує зростати.

Цей захід спрямований на те, щоб погодити та надати «людям, які змінюють світ, інструменти, знання та натхнення, щоб вони зробити внесок у нову фінансову систему, яка створює умови процвітання для всіх».

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Celo, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Celo

Binance

Binance зросла експоненціально, оскільки вона була заснована в 2017 році і зараз є однією з, якщо не найбільша криптоцентральні обміни на ринку.

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eToro

eToro — це інвестиційна платформа, що пропонує понад 2000 активів, включно з акціями, біржовими інвестиційними фондами (ETF), індексами, сировинами та криптовалютами. eToro надає доступ до інвестицій в понад 60 криптовалют, щоб інвестори могли вільно отримувати дохід від росту вартості Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin та інших передових криптовалют. Користувачі eToro можуть зв’язуватися з іншими користувачами, вчитися в них та копіювати угоди один одного.

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Що таке Celo?

Основна унікальність Celo полягає в тому, що він орієнтується на користувачів смартфонів. Кількість людей, які використовують криптовалюту, зростає набагато нижчими темпами, аніж кількість користувачів смартфонів.

Celo хоче задовольнити тих людей, які не мають доступу до банківських послуг і не обслуговуються банками, але які мають смартфони, і подолати розрив між цими двома технологіями. Окрім того, Celo хоче забезпечити створення смарт-контрактів і dApps, використовуючи переваги DeFi-сектору.

Блокчейн Celo оптимізований для мобільних пристроїв, і він автоматично розраховує комісію за транзакції. Саме тому користувачі можуть платити за газ у тій валюті, яку вони оберуть.

Чи варто купувати Celo сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, які позначаться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Celo

Coin Price Forecast робить надзвичайно оптимістичний прогноз щодо Celo. Аналітики цього ресурсу передбачають, що до середини 2022 року Celo зросте до 12,87 долара, а до кінця року коштуватиме 23,47 долара.

За прогнозами, у 2023 році вартість токена становитиме 22,32 долара, а до кінця року зросте до 26,80 долара. На 2024 рік прогноз такий: 35,81 і 38,62 долара відповідно. Аналогічно, у 2025 році всередині року ціна буде 47,61 долара, а на кінець року — 43,44 долара.

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