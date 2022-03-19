Як повідомляє PR News Wire, Celsius, одна з найвідоміших у світі платформ для криптовалютних позик і кредитів, розширює серію хакатонів. Таке рішення прийняли після того, як у Сербії зовсім нещодавно з успіхом провели NFT-хакатон.

За допомогою Celsius досліджують впровадження NFT

5-6 березня в сербській столиці Белграді проходив NFT-хакатон від Celsius. Його метою було дослідити впровадження та доступність NFT за допомогою Celsius.

Під час хакатону вручили призи загальною вартістю 5000 доларів. У ньому брала участь 21 команда дизайнерів, розробників, шанувальників NFT, митців та галеристів.

Команда Easy We C00l, яка стала переможцем, повідомила через свого прессекретаря:

Окрім того, що ми познайомилися з позитивними та креативними людьми, наставниками, чудовими організаціями та здобули нові контакти, нам також вдалося дізнатися про бізнес-сторону цього проєкту.

Команда Chikn Degens, яка посіла другу сходинку, високо оцінила дружню атмосферу хакатону і сказала, що він був «добре організований». Як заявили учасники цієї команди, хакатон дав їм «можливість зустрітися та поспілкуватися з багатьма цікавими людьми».

Третю сходинку посіла команда BlockOps, учасники якої також були дуже задоволені цим заходом. Вони повідомили, що весело провели час і зустріли дивовижних розумних людей. Вони сподіваються, що зможуть продовжити розвивати свою ідею хакатону.

Співзасновник Celsius і технічний директор Ньюк Голдстейн поділився своїм поглядом на переваги хакатонів:

Хакатони — це один із способів для Celsius знаходитися в авангарді криптовалютних технологій. Світ швидко змінюється, і ми знаємо, що наступний великий талант чи класна ідея може виникнути в будь-якому місці.

Ця платформа активно працює над організацією нових хакатонів по всьому світу, щоб залучати нові таланти та блокчейн-ідеї.

Про Celsius

Celsius допомагає своїм клієнтам, кількість яких налічує більше мільйона по всьому світу, досягти фінансової незалежності. Це стало можливим завдяки миттєвим дешевим кредитам і сервісу нарощування прибутку, який доступний як на мобільному, так і на комп’ютері.

Celsius — це платформа на основі блокчейну, де немає комісій. Її створили з ідеєю, що фінансові сервіси мають робити лише те, що відповідає інтересам спільноти та користувачів. Якщо ви є учасником платформи, ви отримуєте доступ до індивідуальних фінансових послуг, які недоступні через звичайні фінансові установи.