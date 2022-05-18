Centrifuge, лідер у секторі DeFi, що займається фінансуванням реальних активів (RWA) на блокчейні, а також компанія BlockTower, що здійснює інвестиції у блокчейн та криптовалюту, оголосили про партнерство, метою якого є створити майбутнє RWA в мережі, як стало відомо CoinJournal із пресрелізу.

У рамках цього партнерства інституційні активи та капітал BlockTower перенесуть до протоколу Centrifuge і таким чином прискорять фінансування RWA в мережі. У квітні в рамках нового альянсу партнери завершили перший раунд продажу токенів скарбниці на суму 3 млн доларів.

Висока цінність інвестування в RWA

Завдяки цій новині ми бачимо значну цінність інвестування в RWA як для криптовалютних, так і для традиційних інвесторів. BlockTower стане першою великою інвестиційною компанією, яка розробить стратегію та досвід саме стосовно цього класу активів.

Таке партнерство підкреслює надійну репутацію Centrifuge як провідного DeFi-протоколу у просторі RWA, а також показує впевненість BlockTower у світлому майбутньому цього класу активів.

Створення пулів, забезпечених активами

Centrifuge дозволяє компаніям токенізувати споживчі кредити, рахунки-фактури, іпотеку та інші некриптовалютні активи, а також надавати можливості для інвестування шляхом створення пулів, які забезпечені активами.

Завдяки цьому компанії можуть здійснювати операції безпосередньо з інвесторами, тобто їм легше отримати доступ до капіталу. Таким чином зникає необхідність в банках та інших централізованих посередниках.

Інвестори отримують відсотки та винагороди

В обмін на те, що інвестори надають ліквідність, вони отримують відсотки та винагороди в токенах Centrifuge (CFG), що є нативним активом Centrifuge Chain.

На конференції Permissionless, яка проходить в Маямі і триватиме до 19 травня, BlockTower і Centrifuge розкажуть про потенціал RWA в DeFi-секторі і про те, як інституційні інвестори можуть заробляти на цьому гроші.

Метью Гетц, генеральний директор і співзасновник BlockTower Capital Advisors, заявив:

Блокчейн-технологія вже давно обіцяє «зробити капітальний ремонт» в системі фінансових послуг світу. Саме тому BlockTower з радістю підтримує команду Centrifuge, адже вони полегшують доступ до сектору сек’юритизації активів та підвищують його ефективність; ми вважаємо, що такі стратегічні партнерства мають важливе значення, щоб запровадити фінанси майбутнього.

Лукас Фогельсанг, генеральний директор і співзасновник Centrifuge, додав:

Цінність реальних активів для DeFi-сектору стає все більш зрозумілою, адже ця технологія дозріває, і ми вже бачимо перші великі успіхи в цій сфері. Партнерство між BlockTower і Centrifuge є цікавим кроком, що дозволить прискорити впровадження DeFi в інституційний капітал.