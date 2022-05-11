Останні кілька років індійський уряд займається придушенням діяльності з криптовалютами.

Криптовалютна біржа Coinbase повідомила, що припинила торгову діяльність в Індії через неформальний тиск з боку Резервного банку Індії (РБІ).

РБІ, як і багато центральних банків по всьому світу, суворо ставиться до діяльності з торгівлі криптовалютою. У якийсь момент RBI заборонив фінансовим установам долучатися до криптовалютних послуг.

7 квітня біржа Coinbase запустила свої послуги в Індії, але через три дні згорнула свою діяльність. Додаток Coinbase дозволив індійським користувачам купувати криптотокени за допомогою UPI, дуже популярної індійської платіжної інфраструктури, яку створила група роздрібних банків цієї країни.

UPI відмовився підтримувати додаток Coinbase, і, як результат, криптобіржа скасувала свої попередні рішення.

Генеральний директор Coinbase Ніл Армстронг підтвердив , що причиною того, що компанія припинила свою діяльність в Індії, є неформальний тиск з боку РБІ. Він заявив:

«Давайте на хвилину подивимося на ситуацію віддалено. Одна з наших теорій і моя також полягає в тому, що активність створює інформацію. Ситуація не завжди зрозуміла, адже ми приїжджаємо в різні країни по всьому світу, і там різний рівень обізнаності щодо криптовалют, або її немає зовсім. І ще у нас багато роботи, адже потрібно зустрічатися з політиками в усьому світі та доносити їм про можливості боротьби з відмиванням коштів і її позитивні переваги. Загалом, жителі цих країн хочуть мати криптовалюти. І тому, на мою думку, це говорить про те, що в багатьох куточках вільного світу та в демократичних країнах криптовалюта в кінцевому підсумку буде регульована та легальна, але людям знадобиться час, щоб звикнутися з цим».

Незважаючи на труднощі, Армстронг сказав, що Coinbase все одно буде працювати в Індії. Він додав, що наразі компанія розглядає, яким шляхом найкраще розвиватися далі, однак вона прагне розпочати свою діяльність у цій країні. Він дійшов такого висновку:

«Ми збираємося запустити [свою діяльність тут], тому що це викликає дискусію. Зараз про це говорить індійські ЗМІ. Наразі проходять зустрічі, де обговорюється, як ми перейдемо до наступного кроку. Це загалом і є наш підхід до міжнародної експансії».