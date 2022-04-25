На даний момент криптопростір у Сполучених Штатах залишається здебільшого неврегульованим.

Брайан Армстронг, генеральний директор провідної криптовалютної біржі Coinbase, вважає, що для регулювання криптовалютного простору необхідно кілька регуляторів. Про це він заявив під час нещодавнього інтерв’ю подкасту.

Він повідомив, що криптовалюти, скоріш за все, будуть регулюватися не лише Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Армстронг сказав:

«От як я це розумію. Криптопростір об’єднує багато різних речей. Займатися ним не зможе лише один регулятор. Подумайте про такі криптовалюти, як біткоїн. Очевидно, що він є товаром. Або, для прикладу, Ethereum. Багато з них є товарами, які, ймовірно, мають регулюватися товарним регулятором або Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC)».

Він додав, що якщо люди захочуть зібрати кошти для своєї компанії для токенів безпеки, то SEC має регулювати це як цінний папір. Проте Армстронг зазначив, що SEC має чітко пояснити, що вони вважають цінними паперами в криптовалютному просторі.

Окрім звичайних криптовалют, у нас є стейблкоїни, що прив’язані до фіатних валют. Армстронг вважає, що за регулювання стейблкоїнів має відповідати інша установа. Він заявив:

«Окремо знаходяться деякі інші криптовалюти, які працюють, як стейблкоїни, і, можливо, їх має регулювати Мінфін. І нарешті, є криптовалюти, які не належать до жодних із зазначених видів. Це будуть художні твори чи щось подібне їм, і це, можливо, навіть не потрібно регулювати».

Генеральний директор Coinbase стверджує, що регулятори мають знайти правильний баланс між захистом інвесторів і впровадженням інновацій у криптовалютній екосистемі. Він повідомив:

«Ми хочемо дотримуватися балансу у захисті людей, але ми також хочемо, щоб уряд не зайняв ту позицію, коли він обирає переможців і переможених. Навіть якщо щось є законним, це не означає, що в нього варто інвестувати».

Армстронг підтвердив бажання Coinbase співпрацювати з регулюючими органами, щоб запобігти злочинам на шахрайству в криптовалютному просторі. Однак він не хоче, щоб уряд ускладнював доступ до ринку простим інвесторам. Він сказав:

«Щоб запобігти цьому, я готовий працювати з будь-ким в уряді. Небезпека полягає в тому, щоб ми не потрапили в ситуацію, коли, за нашими словами, зможуть інвестувати лише багаті люди, бо чомусь існує тест для акредитованого інвестора. Таке має бути просто неможливим. Мені не подобаються закони про акредитованих інвесторів».

Coinbase є публічною американською компанією і однією з найбільших за ринковою капіталізацією криптовалютних бірж.