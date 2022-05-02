Аудитори криптовалютних проєктів повинні взяти на себе більше відповідальності стосовно тих смарт-контрактів, які вони перевіряють.

Дмитро Будорін, генеральний директор компанії Hacken, вважає, що криптовалютна галузь виграє, якщо аудитори смарт-контрактів візьмуть на себе більше відповідальності за ті коди, які вони перевіряють.

На думку Будоріна, постачальники кібербезпеки для Web3 зараз не справляються зі своїми завданнями в загальній криптогалузі. Він поскаржився, що в ринковій практиці є величезні сліпі зони, які впливають на поведінку інвесторів.

Генеральний директор Hacken заявив, що через брак підзвітності та прозорості в аудитах, які проводять різні компанії, неможливо заспокоїти користувачів та широку криптоспільноту.

На даний момент аудитори смарт-контрактів не несуть відповідальності, якщо токен або смарт-контракт, який вони перевіряли, зламають через помилку в коді. І не дивно, що більшість зломів в DeFi-секторі, які відбулися цього року, були саме в тих проєктах, які перевіряли треті сторони. Він заявив:

«Вони проводять замало тестів, не достатньо звітують, а також бракує прозорості в їхніх рейтингах криптовалют. Зараз найкраща ринкова практика — це отримати аудит токен, і на цьому все. Неможливо дізнатися, хто відповідає за ключі, хто карбує нові токени, чи об’єднують токени належним чином, і ще багато питань залишаються без відповідей».

Простір децентралізованих фінансів (DeFi) є одним з найбільш швидкозростаючих в криптовалютній екосистемі. Однак на нього впливають численні шахрайські проєкти та хакерські зломи.

Протягом останніх кількох років DeFi-проєкти втратили сотні мільйонів доларів через хакерські зломи. Іноді шахраї створювали проєкти, а потім просто робили рагпули.

На даний момент, щоб отримати більше інформації про проєкти, інвестори покладаються на Coinmarketcap і Coingecko. Однак генеральний директор Hacken стверджує, що ці платформи недосконалі, оскільки проєкти підтасовують свої дані, щоб показати дуже високу або дуже низьку ринкову капіталізацію. Будорін сказав:

«Коли з’явиться більш ефективна інформація про підзвітність блокчейн-компаній, які випускають токени, [інвестори] почнуть порівнювати фундаментальні дані, а не хайп».

Ринок криптовалют впав від максимального рівня в 3 трлн доларів, і загальна ринкова капіталізація зараз становить близько 1,7 трлн доларів.