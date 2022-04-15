На даний момент біткоїн торгується вище 40 000 доларів, проте експерти ринку сподіваються, що незабаром він сягне позначки 100 000 доларів.

Антоні Тренчев, генеральний директор компанії Nexo, яка займається криптокредитуванням, впевнений, що протягом року ціна біткоїну зросте до 100 тисяч доларів. Про це він заявив під час нещодавнього інтерв’ю каналу CNBC .

Протягом останніх кількох тижнів біткоїн демонструє низькі результати і наразі торгується вище 40 000 доларів за монету. Керівник Nexo заявив, що він стурбований короткостроковими перспективами еталонної криптовалюти.

Тренчев сказав, що короткострокові прогнози щодо біткоїну можуть збігатися з прогнозами стосовно традиційних фінансових ринків, адже Федеральна резервна система почне розгортати масштабну програму монетарного стимулювання.

Однак у довгостроковій перспективі такий крок піде на користь ринку криптовалют. Тренчев сказав, що обвал ринку акцій, ймовірно, означатиме, що Федеральна резервна система США миттєво повернеться до послаблення своєї політики.

Як результат, він очікує, що вартість біткоїну подвоїться і сягне 100 000 доларів протягом найближчих 12 місяців.

Паоло Ардоїно, технологічний директор Bitfinex, також робить оптимістичні прогнози щодо ринку криптовалют. Однак він не вважає, що біткоїн підніметься до 100 000 доларів протягом наступних кількох місяців. Про це він повідомив каналу CNBC:

«У даний конкретний момент часу ми живемо в умовах, я б сказав, глобальної невизначеності на ринках, причому не лише на криптовалютних, але й на фондових ринках. Саме тому зараз, безумовно, обсяги торгівлі криптовалютами зменшилися… За останні кілька тижнів різко впали обсяги торгівлі біткоїнами. Це досить важливий показник, адже він свідчить про те, що багато китів, багато активних учасників ринку, учасників, які були дуже активними раніше, зараз тримаються трохи осторонь».

Генеральний директор Bitfinex заявив, що, за його очікуваннями, біткоїн завершить 2022 рік десь на рівні трохи вище 50 000 доларів. Однак він оптимістично дивиться на довгострокову перспективу ринку. Він сказав:

«Я вірю в майбутнє біткоїну. Я бачу, як багато всього відбувається в цій галузі, і знаю, що багато країн цікавляться тим, щоб офіційно визнати біткоїн, саме тому роблю оптимістичні прогнози».

Біткоїн опустився більше ніж на 40% від рекордних 69 000 доларів, яких він досяг у листопаді 2021 року.