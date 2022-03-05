Росія, санкції, криптовалюта – це три слова, які найчастіше обговорювалися у криптопросторі цього тижня.

Ми знаємо, що Росія напала на Україну, і війна триває. Через цей напад усі європейські країни та Сполучені Штати ввели жорсткі санкції проти Росії.

І зараз, поки триває все це жахіття, існує проста гіпотеза, що завдяки криптовалюті російські олігархи зможуть обійти санкції. Звичайно, криптовалюта може надати таку можливість, враховуючи характеристики, що властиві цій зростаючій технології.

Але зробити це буде непросто, і генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг поділився своїми думками щодо цього.

Чому в Coinbase вважають, що криптовалюти не врятують російських олігархів

За словами генерального директора Coinbase Брайана Армстронга, є вірогідність того, що багатий росіянин, наближений до президента Володимира Путіна, може спробувати уникнути санкцій з боку США за допомогою криптовалюти.

Проте, зважаючи на обставини, що склалися навколо Росії, навряд чи олігархи, які намагаються залишитися невідомими та уникнути санкцій, будуть використовувати криптовалюти, щоб «приховати» величезні суми грошей.

До того ж, зробити це буде дедалі важче, враховуючи те, що ліквідність мають використовувати на головних біржах, більшість із яких доступні в США та інших великих країнах, які будуть застосувати санкції. Таким чином, криптобізнеси в цих країнах, скоріше за все, будуть дотримуватися законів і ставатимуть на заваді Росії або тим особам, які підпадають під санкції.

Керівник Coinbase поділився своїми думками стосовно цього і зазначив:

«Кожна американська компанія повинна дотримуватися закону, і не має значення, ваша компанія працює з доларами, криптовалютами, золотом, нерухомістю чи навіть нефінансовими активами. Закони про санкції поширюються на всіх громадян та компанії США. Тому було б помилкою думати, що такі криптобізнеси, як Coinbase, не будуть дотримуватися закону. Звичайно, будемо».

Він додав, що, згідно з законом, має проводитися перевірка клієнтів, і що глобальні контролюючі організації надають корисну інформацію, яка допомагає біржі блокувати конкретних осіб, IP-адреси, облікові записи чи транзакції.

Також Армстронг пояснив, чому він не підтримує ідею, що «існує високий ризик того, що російські олігархи будуть використовувати криптовалюту, щоб уникнути санкцій».

Чому так?

«Тому що це відкритий реєстр, і тут легше відстежити спроби вкрасти багато грошей за допомогою криптовалюти, аніж з використанням доларової готівки, виробів мистецтва, золота чи інших активів», – повідомив він.

Оскільки блокчейн можна відстежити, а криптобізнеси мають дотримуватися законів, ті, хто захочуть скористатися криптовалютами, щоб уникнути санкцій, не зможуть це зробити.

At a webinar this morning, the National Security Council's director of cybersecurity Carole House says the scale that Russia would need to circumvent all financial sanctions “would almost certainly render cryptocurrency as an ineffective primary tool for the state." — Hannah Lang (@hannahdlang) March 2, 2022

Coinbase не буде блокувати всіх росіян

Також лунали заклики заблокувати усім росіянам доступ до послуг на криптобіржах, у тому числі до цього закликали і чиновники в Україні. Проте Армстронг каже, що Coinbase не піде на такий крок.

«Ми не будемо превентивно блокувати усім росіянам доступ до Coinbase. Ми вважаємо, що кожен заслуговує на доступ до основних фінансових послуг, якщо закон не передбачає інше», – зазначив він.

За його словами, такий крок сильно б позначився на людях, для яких криптовалюта стала буфером у ці часи, коли рубль сильно знецінився.

«Ймовірно, багато з них [звичайних росіян] виступають проти того, що робить їхня держава, і така заборона піде їм на шкоду», – вважає він.

Але, як і інші регульовані компанії та підприємства, Coinbase дотримується закону, і якщо уряд США попросить біржу заблокувати або заборонити деяких користувачів, вона буде дотримуватися вказаних законів.

Армстронг підсумував своє бачення проблеми і сказав, що Coinbase також працюватиме над тим, щоб допомогти українцям отримати доступ до необхідних криптосервісів.