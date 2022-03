Запропонований Індією закон про оподаткування криптовалют набуде чинності 1 квітня цього року.

Ашіш Сінгхал, співзасновник і генеральний директор найбільшої індійської криптовалютної біржі CoinSwitch Kuber, стверджує, що закон про оподаткування криптовалют сигналізує про «крок назад».

Сінгхал висловив своє розчарування в понеділок після того, як органи влади роз'яснили закон про оподаткування криптовалют, який має набути чинності 1 квітня 2022 року.

У лютому Індія оголосила, що збирається прийняти закон про оподаткування криптовалют, який передбачає стягнення 30% податку за будь-який переказ цифрових активів. Окрім того, з кожного криптоплатежу мали б відраховувати 1%, який би стягували з його джерела.

Хоча криптоспільнота зазначала, що це дуже високі податки, однак вона погоджувалася з «визнанням криптовалют». Але в понеділок більшість криптоінвесторів пережили шок, коли почули роз’яснення Мінфіну.

За словами представника цього міністерства, Індія збирається оподатковувати кожну інвестицію в криптовалюту окремо, тобто ще раз підвердився той факт, що прибуток від однієї інвестиції не можна буде використати для компенсації збитків в іншій. Також пояснили, що витрати на інфраструктуру, пов’язані з майнінгом криптовалют, не вважатимуться витратами на придбання.

У своєму твіті засновник платформи криптоновин Coin Crunch India підсумував розчарування криптоспільноти.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022