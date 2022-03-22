Запропонований Індією закон про оподаткування криптовалют набуде чинності 1 квітня цього року.

Ашіш Сінгхал, співзасновник і генеральний директор найбільшої індійської криптовалютної біржі CoinSwitch Kuber, стверджує, що закон про оподаткування криптовалют сигналізує про «крок назад».

Сінгхал висловив своє розчарування в понеділок після того, як органи влади роз'яснили закон про оподаткування криптовалют, який має набути чинності 1 квітня 2022 року.

У лютому Індія оголосила, що збирається прийняти закон про оподаткування криптовалют, який передбачає стягнення 30% податку за будь-який переказ цифрових активів. Окрім того, з кожного криптоплатежу мали б відраховувати 1%, який би стягували з його джерела.

Хоча криптоспільнота зазначала, що це дуже високі податки, однак вона погоджувалася з «визнанням криптовалют». Але в понеділок більшість криптоінвесторів пережили шок, коли почули роз’яснення Мінфіну.

За словами представника цього міністерства, Індія збирається оподатковувати кожну інвестицію в криптовалюту окремо, тобто ще раз підвердився той факт, що прибуток від однієї інвестиції не можна буде використати для компенсації збитків в іншій. Також пояснили, що витрати на інфраструктуру, пов’язані з майнінгом криптовалют, не вважатимуться витратами на придбання.

Це «зашкодить» криптоінвесторам

У своєму твіті засновник платформи криптоновин Coin Crunch India підсумував розчарування криптоспільноти.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today. My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022. Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO — Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022

«Це зашкодить криптогалузі в Індії та мільйонам людей, які інвестують в цей новий клас активів», – зазначив генеральний директор CoinSwitch щодо фінансового законопроєкту 2022 року.

Посилаючись на лютневий бюджетний законопроєкт, який «визнав віртуальні цифрові активи (VDA) новим класом активів», він додав, що Індія «зробила крок назад».

Він заявив, що очікує, що країна поступово працюватиме над тим, щоб регулювання криптовалют було «на рівні з іншими класами активів».

Також Ашіш Сінгхал висловив думку про те, що такі несприятливі положення, які застосовуються до ринку цінних паперів, безумовно, відлякують роздрібних інвесторів. На його думку, ось який сценарій може реалізуватися в активно зростаючій спільноті криптоінвесторів.

«Ми боїмося, що через відсутність компенсацій збитків користувачі залишатимуть біржі та платформи, які відповідають вимогам регулювань KYC, і переходитимуть на підпільний одноранговий сірий ринок, і це зведе нанівець ідею оподаткування», – сказав він.