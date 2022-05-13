Останні кілька тижнів крипторинок штормить, і протягом цього періоду інвестори втратили величезну частину своїх коштів.

За минулий тиждень ринок криптовалют втратив майже 300 млрд доларів. Загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася з 1,5 трлн доларів, які були минулого тижня, до нинішніх трохи вище 1,2 трлн доларів.

Генеральний директор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід впевнений, що ринок не впаде до нуля. В нещодавньому інтерв’ю журналу Fortune Бенкман-Фрід сказав, що ринок криптовалют відновиться разом з акціями.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, генеральний директор FTX відмітив, що за останні тижні його статки впали майже на 50%, і зараз його капітал становить 11 млрд доларів. Він заявив:

«Крипторинки здебільшого стабілізуються за прикладом того, що відбувається на традиційних ринках. Тож якщо акції відновляться, прогнозую, що те ж станеться і з криптовалютами. Якщо акції продовжать падати, то BTC може впасти також».

Останні кілька тижнів деякі експертів з криптовалют скаржилися на те, що показники криптовалютного ринку дзеркалять показники американських технологічних акцій. Оскільки акції NASDAQ 100 в даний час демонструють низькі результати, ринок криптовалют також перебуває в ведмежій тенденції.

За даними The New York Times , від 1 січня цього року 30-денний середній показник співвідношення біткоїну до Nasdaq наблизився до рівня 1:1, а на початку цього тижня досяг значення 0,82.

Останні кілька місяців фондовий і криптовалютний ринки рухалися паралельно, і ця тенденція може тривати ще деякий час.

Криза Terra позначилася і на ринку криптовалют, в результаті чого цей проєкт втратив мільярди доларів. Блокчейн Terra офіційно призупинився, а загальний крипторинок зараз зростає.

На момент виходу статті біткоїн знову торгується вище рівня опору в 30 000 доларів, а Ether утримує свою ціну вище позначки в 2000 доларів. Загальна капіталізація крипторинку наближається до 1,3 трлн доларів і може зрости протягом наступних кількох днів, якщо режим відновлення продовжиться.