Ведмеді продовжують домінувати на ринках, ймовірно, через інфляцію та геополітичні проблеми.

Ден Морхед стверджує, що якщо процентні ставки зростуть, акції та нерухомість стануть менш привабливими, а блокчейн-активи стануть найкращим сховищем вартості.

Генеральний директор Pantera Capital Ден Морхед заявив, що криптовалюти залишаються «найкращим місцем» для інвесторів, які хочуть зберегти свої статки, адже якщо Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки, акції втратять свою привабливість.

В інформаційному бюлетені, який опублікували в середу, керівник Pantera вказав, що на ринках панує занепокоєння щодо того, який напрям обере ФРС, адже ця організація вже починає підвищувати ставки через невгамовну інфляцію.

Минулого тижня оприлюднили дані про те, що споживчі ціни в США зросли за рік на 7,5%, а цього тижня протоколи ФРС свідчать про те, що процентні ставки ось-ось зростуть. Хоча ринок зможе оцінити підвищення ставок лише у березні, і тоді стане зрозуміло, наскільки агресивним буде центральний банк, та більшість інвесторів хвилюються вже зараз.

Через підвищення ставок акції та нерухомість стануть «менш привабливими»

Падіння фондового ринку, ймовірно, призведе до зниження біткоїну та інших криптоактивів, як це сталося цього тижня через напруженість між Росією та Україною. Через те що криптовалютні ринки відображають фондові ринки, аналітики та економісти прогнозують, що, якщо акції почнуть падати, криптовалюти зазнають ще більших втрат.

Проте Морхед вважає, що цифрові активи легко відбудуться, якщо розіграється негативний сценарій. На його думку, «ринки незабаром роз’єднаються» і дадуть інвесторам можливість обирати той варіант, який підходить найкраще для збереження вартості.

«Через підвищення ставок акції та нерухомість стануть менш привабливими. А отже, куди інвестувати, коли і акції, і облігації падають?» — запитав він у повідомленні, на яке посилається Cointelegraph.

На його думку, блокчейн [і цифрові активи, як-от біткоїн] є «дуже законним способом інвестування».

Розпродаж криптовалют відбувається через податкові нововведення

Коментуючи тиск продажів, через який крипторинки зазнають величезних збитків з кінця минулого року, керівник Pantera вказав на те, що, можливо, це побічний ефект від того, що інвестори зважають на податки.

Він зазначив, що певною мірою нисхідний тиск виник через «непередбачувані податкові позиції», в яких опинилися інвестори після різкого 2021 року.

«Минулого року криптовалютний капітал збільшився на 1,4 трильйона доларів», — написав він і додав, що, можливо, лише цей фактор значною мірою спровокував розпродажі біткоїну та інших криптовалют, які спостерігаються після максимумів минулого року.

Наразі біткоїн торгується десь за 40 400 доларів, тобто за останні 24 години його ціна знизилась на 5%, бо криптовалюта віддзеркалює втрати на ринках акцій. Індекс S&P 500 у четвер знизився на 2,12%, а Dow впав більше ніж на 600 пунктів.