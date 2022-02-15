SoFi Technologies володіє правами на назву домашнього стадіону чемпіонів Супербоулу Лос-Анджелес Ремз.

Ентоні Ното повідомив, що його сім'я володіє біткоїнами та Ethereum, проте відмітив, що волатильність стоїть на заваді більш широкому впровадженню класу криптоактивів.

Генеральний директор SoFi Technologies Inc. Ентоні Ното розповів, що його родина володіє криптовалютою, зокрема біткоїном, Ethereum та кількома іншими цифровими активами.

У понеділок Ното дав інтерв'ю каналу CNBC і зазначив, що однак криптовалюти становлять лише невелику частину від загальних сімейних інвестицій.

Генеральний директор SoFi розкрив, що його сім'я інвестує в криптовалюту, і додав:

«Ми маємо біткоїн, ми маємо Ethereum, ми маємо деякі не дуже зрозумілі та різноманітні криптовалюти, але все це становить дуже незначну частину того, що ми володіємо».

Ното сказав, що компанії, які не інвестують в блокчейн-технології, можливо, роблять помилку. Такі компанії ризикують пасти задніх, як зазначив він. На його думку, компаніям варто подумати, як включити інновації у свій бізнес, зокрема як можна використати криптовалюти «в якості технологічної платформи».

Хоча Ното схвально відгукнувся про інвестиції в криптовалюту та інтеграцію базової блокчейн-технології, проте він вказав, чому, на його думку, криптовалюта не має становити більшу частину їхнього інвестиційного портфелю.

Він зазначив, що ринок криптовалют дуже невизначений і нестабільний, і саме тому, за його словами, цифрові активи мають становити лише невелику частину портфелю.

Також Ното сказав, що SoFi робить велику ставку на використання прав на назву стадіону, який зараз є домом для чинних чемпіонів Супербоулу команди Ремз.

Він зазначив, що цю угоду підписали, бо хотіли, щоб назва SoFi стала загальною назвою, а також мали бажання долучитися до НФЛ.

«Все відбулося так, як ми планували, і якось склалося само собою», – сказав він.

Виконавчий директор пояснив, що SoFi Technologies також з успіхом ставить пташки навпроти усіх необхідних пунктів, щоб дотримуватися нормативних регулювань. Компанія дотримується вимог Федеральної резервної системи США, Управління контролера валюти (OCC) та Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC), адже це потрібно для того, щоб компанія почала надавати криптовалютні послуги.

Придбавши Golden Pacific Bancorp Inc., компанія отримала банківський статут і пропонує доступ до біткоїну, а також до інших 30 цифрових активів.