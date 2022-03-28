Протягом тривалого часу позначка 15 доларів була психологічно важливою для Chainlink (LINK) . Цього року монета вже кілька разів намагалася зростати вище цього рівня, але вона падала через збільшення коливання на ринку. Що ж буде цього разу? Розглянемо кілька основних моментів:

Вперше за кілька тижнів LINK перевищив позначку в 15 доларів.

LINK на шляху вгору зазнав величезного опору накладних витрат на цій позначці.

Цілком ймовірно, що виникне бичачий імпульс, але зрештою він може сповільнитися.

Джерело даних: Tradingview

Chainlink (LINK): аналіз і прогноз цін

Важливим завданням для биків LINK є перетворити позначку в 15 доларів з опору накладних витрат на рівень підтримки. Вперше за певний час монета перевищила цей рівень, і з огляду на її поточну цінову дію здається, що вона дійсно намагається консолідуватися в цьому районі. Зараз основне питання полягає в тому, як довго LINK зможе утримувати свою цінову дію вище 15 доларів.

Якщо бики утримають ціну, то, скоріше за все, монета рухатиметься далі і спробує подолати наступний опір накладних витрат на рівні 18 доларів. З огляду на поточний бичачий імпульс ми очікуємо, що LINK зросте приблизно до 19,5 долара, а потім спробує знайти більший попит.

Однак, ймовірно, багато короткострокових трейдерів будуть фіксувати прибутки у цій зоні, тому за нашими прогнозами, як тільки LINK незабаром перевищить 19,5 долара, варто очікувати невеликий відкат. Окрім того, прямо зараз показник RSI перейшов в нейтральну зону, а це говорить про те, що будь-який бичачий забіг врешті-решт сповільниться за кілька днів.

Чи настав вже час купувати Chainlink (LINK)?

Цей проєкт заснували у 2017 році, і зараз Chainlink (LINK) є одним із головних блокчейн-проєктів у світі. Зараз токен торгується набагато нижче свого ATH, однак це означає, що на даний момент ви маєте чудову можливість придбати цей актив. LINK має великий довгостроковий потенціал, тому будь-який солідний інвестор повинен мати цей актив у своєму портфелі.