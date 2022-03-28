Chainlink (LINK) знову сягнув 15 доларів. Чи зможе він зростати далі?
Протягом тривалого часу позначка 15 доларів була психологічно важливою для Chainlink (LINK). Цього року монета вже кілька разів намагалася зростати вище цього рівня, але вона падала через збільшення коливання на ринку. Що ж буде цього разу? Розглянемо кілька основних моментів:
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Вперше за кілька тижнів LINK перевищив позначку в 15 доларів.
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LINK на шляху вгору зазнав величезного опору накладних витрат на цій позначці.
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Цілком ймовірно, що виникне бичачий імпульс, але зрештою він може сповільнитися.
Джерело даних: Tradingview
Chainlink (LINK): аналіз і прогноз цін
Важливим завданням для биків LINK є перетворити позначку в 15 доларів з опору накладних витрат на рівень підтримки. Вперше за певний час монета перевищила цей рівень, і з огляду на її поточну цінову дію здається, що вона дійсно намагається консолідуватися в цьому районі. Зараз основне питання полягає в тому, як довго LINK зможе утримувати свою цінову дію вище 15 доларів.
Якщо бики утримають ціну, то, скоріше за все, монета рухатиметься далі і спробує подолати наступний опір накладних витрат на рівні 18 доларів. З огляду на поточний бичачий імпульс ми очікуємо, що LINK зросте приблизно до 19,5 долара, а потім спробує знайти більший попит.
Однак, ймовірно, багато короткострокових трейдерів будуть фіксувати прибутки у цій зоні, тому за нашими прогнозами, як тільки LINK незабаром перевищить 19,5 долара, варто очікувати невеликий відкат. Окрім того, прямо зараз показник RSI перейшов в нейтральну зону, а це говорить про те, що будь-який бичачий забіг врешті-решт сповільниться за кілька днів.
Чи настав вже час купувати Chainlink (LINK)?
Цей проєкт заснували у 2017 році, і зараз Chainlink (LINK) є одним із головних блокчейн-проєктів у світі. Зараз токен торгується набагато нижче свого ATH, однак це означає, що на даний момент ви маєте чудову можливість придбати цей актив. LINK має великий довгостроковий потенціал, тому будь-який солідний інвестор повинен мати цей актив у своєму портфелі.