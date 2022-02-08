Більшість криптоактивів продовжують відновлюватися після січневого спаду, проте Chainlink (LINK) дещо відстає від своїх побратимів. Хоча останніми днями спостерігається деяка консолідація його ціни, та зробити солідний прорив LINK не вдалося. Однак монета починає формувати значний бичачий розворот, який, можливо, підніме її до 31 долара. Розглянемо деякі важливі моменти:

Незважаючи на високу стійкість токена, LINK за останній тиждень зіштовхнувся з великим опором біля позначки в 18 доларів.

Фактично на момент написання статті токен продавався за 18,95 долара і протягом останніх 7 днів перевищував цей поріг.

Та ми бачимо серйозну консолідацію та бичачий розворот, який може підштовхнути LINK до 31 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Чи зможе Chainlink перевищити 30 доларів?

Це вже не перший раз, коли LINK буде торгуватися вище позначки в 30 доларів. Однак проблема полягає в тому, що монета досить повільно відновлюється, навіть коли настрої на ринку покращуються. Головним завданням для LINK буде пробитися вище зони опору в 18 доларів.

Якщо йому це вдасться, можливо, ми побачимо, як він перевищить 20 доларів і наблизиться до позначки в 30 доларів. Однак така гіпотеза не матиме сили, якщо бики не зможуть піднятися вище ціни в 18 доларів.

Дійсно, якщо LINK впаде до 15 доларів, то токен ослабне ще більше, перш ніж знайде підтримку на рівні приблизно 12 доларів. На момент виходу статті монета торгувалася за 18,95 долара.

Чи варто зараз інвестувати у Chainlink (LINK)?

Ринкова капіталізація цієї криптовалюти становить близько 12 мільярдів доларів, і LINK є одним із найбільших криптоактивів на ринку. Ця монета дуже популярна і демонструвала одні з найкращих результатів десь останній рік.

Хоча цього року ми бачили деякі прогалини цієї валюти, проте її основні фундаментальні принципи все ще досить непогані. У зв'язку з цим рекомендуємо придбати токен LINK, особливо тим інвесторам, які хочуть тримати його протягом року або довше.