Чанпен Чжао похвалив Францію за її позицію щодо криптовалют

Біржа Binance прагне розширити свою присутність у Франції, і ще в листопаді інвестували кошти з цією метою.

Чанпен Чжао, генеральний директор провідної криптобіржі Binance, похвалив Францію за її позицію щодо криптовалют.

Про це CZ повідомив у середу, виступаючи на щорічному паризькому самміті Blockchain Week. Він похвалив Францію за її регулювання, що грає на користь криптовалютам, і оголосив, що Binance отримає місце в паризькому стартап-інкубаторі Station F. Він заявив:

«Франція займає унікальну позицію, тому є лідером цієї галузі в Європі. Франція дуже прихильно ставиться до бізнесу та криптовалют. Це просто феноменально, як уряд цієї країни поводиться з галуззю».

Binance отримала позитивне схвалення у Франції, і CZ заявив, що біржа розширить свою присутність в країні. CZ додав:

«Франція послугує для нас стартовим майданчиком у Європі, і ми прагнемо, щоб цей простір став нашою творчою та інноваційною базою».

Station F — це найбільший у світі бізнес-інкубатор. Він вміщує понад тисячу стартапів і має кількох солідних партнерів, зокрема Microsoft, Google і Facebook.

Те, що Binance отримає місце в Station F, означає, що протягом інкубаційного періоду обрані компанією стартапи зможуть безкоштовно розміститися у цій будівлі та отримають доступ до різноманітних ресурсів.

Окрім того, визначені проєкти також матимуть доступ до команди та партнерів Binance, підтримкою яких вони зможуть скористатися.

Можливо, Binance хоче відкрити свою штаб-квартиру у Франції. Протягом багатьох років ця криптовалютна біржа стверджувала, що у них немає фізичної штаб-квартири. Однак, чим більше розростається Binance, тим більше утиску зазнає з боку регулюючих органів.

Зараз компанія хоче бути фізично представлена, і наразі Франція є головним кандидатом для цього.

В листопаді минулого року Binance інвестувала 100 мільйонів доларів у зростаючий простір блокчейну у Франції. Вона залишається найбільшою криптовалютною біржею у світі, і обсяг транзакцій, які вона щодня обробляє, майже в п’ять разів перевищує обсяги інших провідних бірж.