Цими вихідними біткоїн (BTC) пережив потужний низхідний тиск і зараз відновлюється. Ця криптовалюта-гігант фактично повернула собі позначку в 40 000 доларів і планує продовжити консолідацію найближчими днями. Нижче зазначимо основні факти, на які варто звернути увагу:

Нещодавньому підйому значною мірою сприяла активність китів, які скуповували BTC під час його падіння.

Виявилося, глибокі гаманці активно купували біткоїн за ціною 38 000 доларів.

Можливо, BTC збереже цю висхідну траєкторію і спробує піднятися до 45 000 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Аналіз і прогноз цін на біткоїн (BTC)

Більшу частину 2022 року біткоїн торгується в дуже сталому діапазоні. Після того, як у лютому він досяг мінімуму десь на рівні 32 000 доларів, зараз BTC відновлюється і на даний момент торгується трохи вище 40 000 доларів. Окрім того, здається, що ризик зниження обмежений позначкою в 35 000 доларів. Фактично протягом останніх двох місяців монета не опускалася нижче цієї ціни.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що кити, які активізувалися під час падіння біткоїну, скуповують монету десь за 38 000 доларів. Дійсно ми бачимо, щоразу, коли біткоїн опускається нижче 40 000 доларів, він відновлюється майже миттєво.

На даний момент монета намагатиметься консолідуватися вище 40 000 доларів. Після цього вона ще раз спробує піднятися до 45 000 доларів. Будемо спостерігати, чи зможуть бики створити достатній імпульс, щоб біткоїн перевищив позначку в 45 000 доларів. Поки що монета не може подолати свою 200-денну SMA на рівні десь 49 000 доларів. Не думаємо, що це зміниться найближчим часом, а отже, потенціал для зростання наразі обмежений 49 000 доларів.

Чи варто стежити за китами біткоїну?

Інвестуючи в криптовалюту, завжди розумно стежити за великими гаманцями. Більше того, схоже, що кити BTC чудово це розуміють.

Кити скуповували біткоїн за ціною у 38 000 доларів і за останні кілька тижнів отримали гарні прибутки. Саме тому рекомендуємо кожному інвестору, який торгує цією монетою, стежити за діяльністю китів.