Протягом останніх двох днів Aave (AAVE) активно зростає. Здається, монета ось-ось сформує бичачу дивергенцію, в результаті чого цей DeFi-протокол може зрости до 200 доларів. Монета зростає значною мірою завдяки тим подіям, що відбуваються в мережі, і через те, що кити активно скуповуюють цей актив. Але як довго може тривати ця тенденція? Розглянемо деякі подробиці:

Aave (AAVE) запустив протокол Aave V3, який розширить можливості цієї екосистеми.

За даними, на даний момент кити накопичили майже 10 мільйонів доларів в Aave (Aave).

На момент виходу статті монета торгувалась за 151 долар, тобто за останні 24 години зросла на 4%.

Джерело даних: Tradingview

Чи спостерігаємо ми бичачий прорив для Aave (AAVE)?

Великою подією став запуск Aave (AAVE) V3, про який повідомили в середу. Очікується, що завдяки цьому новому протоколу в екосистемі Aave стануть доступні позики та інші DeFi-продукти. Окрім того, в майбутньому він допоможе оптимізувати тарифи за газ та полегшить міжланцюгові транзакції.

За прогнозами, ця новина мала серйозно позначитися на ціні монети. Однак лише активна діяльність китів робить AAVE одним із тих проєктів, на які варто звернути увагу. На даний момент кити додали до своїх портфелів токени AAVE на суму майже 10 мільйонів доларів.

Це говорить про те, що монета викликає велику довіру. Цілком ймовірно, що найближчими днями AAVE продовжить зростати і в майбутньому навіть може зрости до 200 доларів.

Чому варто розглянути Aave (AAVE)?

Окрім діяльності китів, є ще багато інших факторів, які роблять AAVE гідним активом. Перш за все, це надзвичайно інноваційний DeFi-протокол, який протягом багатьох років постійно оновлює свою мережу.

За прогнозами, DeFi-сектор має просто вибухнути в найближчі місяці, тому розумно було б мати подібні токени. Більше того, AAVE й досі залишається відносно недооціненим активом, порівняно з іншими великими мережами.