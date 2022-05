FTX, KuCoin та декілька інших провідних бірж нещодавно здійснили лістинг Project Galaxy. Більше того, біржа Binance оголосила про акцію, яка розпочнеться сьогодні і триватиме до 13 травня.

Усі користувачі, у яких на депозиті буде щонайменше 50 GAL (нативний токен Project Galaxy), або ті, хто наторгує принаймні 35 GAL через відповідні пари спотової торгівлі GAL, розділять призовий фонд на суму 60 000 доларів США і отримають ваучери на токен GAL.

Сьогодні токен здорожчав майже на 10%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Project Galaxy, ця стаття саме для вас.

Project Galaxy є однією з провідних мереж облікових даних Web3. Його побудували на відкритій та спільній інфраструктурі, і за допомогою Project Galaxy розробники і проєкти Web3 можуть використовувати цифрові облікові дані та NFT, щоб створювати кращі продукти і спільноти.

Project Galaxy забезпечує інфраструктуру для членів спільноти, щоб ті могли розпоряджатися цифровими обліковими даними та вносити їх в мережу облікових даних Galaxy. Інфраструктура дозволяє керувати обліковими даними з кількох джерел даних.

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що позначиться на вашій фінансовій ситуації. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Digital Coin Price передбачає, що поточна ціна монети в 15,75 долара значно зросте. Ось їхній прогноз:

