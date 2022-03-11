Через інфляцію в США біткоїн опустився нижче 40 000 доларів

Останні кілька днів біткоїн (BTC) зростав, але зараз відкотився. Після кількаденного зростання гігантська монета знову опустилася нижче 40 000 доларів. Це падіння значною мірою пояснюється тим, що інфляція в США зростає, а також загрозою економічного уповільнення у зв'язку із кризою в Україні. Розглянемо деякі основні моменти:

40 000 доларів США є ключовим рівнем підтримки, і найближчими днями BTC може ослабнути ще більше.

Прогнозують, що інфляція в США сягне 7,9%, що вище, ніж очікувалося, і це буде найвищий показник за останні 40 років.

На момент виходу статті BTC торгувався на рівні 39 200 доларів, тобто за 24 години впав приблизно на 7%.

Джерело даних: Tradingview

Чи падатиме біткоїн (BTC) і далі?

Останні кілька тижнів біткоїн (BTC) зазнавав коливань. Однак навіть у такі дуже нестабільні часи 40 000 доларів США залишаються важливою зоною підтримки для нього. Щоразу, коли флагманська криптовалюта опускалася нижче цієї позначки, вона продовжувала скочуватися ще нижче.

Більшість аналітиків прогнозують, що біткоїн сягне позначки 37 000 доларів. Якщо його слабкість триватиме, і BTC впаде нижче 37 000 доларів, то можна очікувати, що, перш ніж почати зростати, він опуститься до 32 000 доларів. Але якщо бики зможуть якимось чином підштовхнути ціну до 40 000 доларів, можливо, BTC дещо зміцниться.

Проте з огляду на високу інфляцію в США, загрозу економічного уповільнення та кризу в Україні, малоймовірно, що BTC отримає достатній імпульс для стійкого зростання.

Чи варто зараз купувати BTC?

Навіть з огляду на нещодавні проблеми, перспективи біткоїну у довгостроковій перспективі виглядають дуже багатообіцяючими. За оцінками, до кінця 2022 року він буде коштувати 100 000 доларів. Чудовою ідеєю буде придбати цей актив за 39 000 доларів або близько того.

Навіть якщо ціна BTC не сягне шестизначного значення, є шанси, що цього року він встановить нові рекордні максимуми. Тобто прибутки все одно будуть становити понад 100% від поточної ціни.