У лютому 2022 року компанія Waves Labs оголисила план трансформації своєї екосистеми і зараз збирається відкрити в Маямі головний офіс та найняти у свою управлінську команду в США низку ключових працівників. Криптовалюта Waves, яка зараз займає 32-у сходинку за ринковою капіталізацією, зросла більше ніж на 50% через ці новини.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Waves, ця стаття саме для вас.

Оскільки WAVES є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати WAVES за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити WAVES прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть WAVES.

Waves — це багатофункціональна блокчейн-платформа, яка підтримує смарт-контракти, dApps, а також пропонує інші варіанти використання. Його нативний токен WAVES використовують серед інших стандартних фінансових транзакцій, щоб виплачувати винагороду за блок. Його пропозиція не обмежена.

Waves став одним із перших продуктів такого роду. Він прагнув вдосконалити елементарні блокчейн-продукти та платформи і намагався залучити потенційних бізнес-клієнтів, які хотіли використати блокчейн для створення нових послуг або вдосконалення процесів.

Коли цей проєкт запустили, Waves за швидкістю та зручністю використання перевершував конкурентів, значною мірою він і зараз залишається таким, хоча подібні продукти постійно з'являються на ринку.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Digital Coin Price робить такий прогноз, щодо ціни токена:

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

