Зараз важко уявити, що Ethereum (ETH) може впасти нижче 2000 доларів. У такому разі монета виявилася б прямо посеред ведмежого ринку. Але насправді це може статися через низку негативних ризиків. Нижче окреслимо їх більш докладно, а спочатку давайте розглянемо кілька важливих моментів:

Найбільший ризик викликаний можливим запуском Ethereum 2.0.

Оскільки Ethereum 2.0 об’єднається з мережею Beacon, на багатьох біржах почнуться серйозні розпродажі.

Саме тому в найближчій перспективі ETH може впасти до 1800 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Чому перехід несе ризики для Ethereum (ETH)?

Тривалий час команда Ethereum говорить про те, що вони збираються перейти на консенсус proof of stake. Очікується, що завдяки цьому транзакції в мережі стануть швидшими та дешевшими. Але об’єднання proof of stake з поточною мережею Ethereum матиме свої ризики.

Дійсно експерти попереджають, що це спричинить великі продажі на всіх біржах, а це, в свою чергу, може призвести до зниження ETH до 1800 доларів. Більше того, останніми днями Ethereum демонстрував дуже слабкий висхідний імпульс. Зараз монета коштує близько 2500 доларів, і ніяк не може подолати позначку в 3000 доларів.

Ми досі не знаємо напевно, коли відбудеться перехід на Ethereum 2.0. Проте, як свідчать останні звіти, завершальне тестування вже триває. Гарна новина полягає в тому, що, якщо монета і просяде, відновиться вона набагато швидше, ніж після інших падінь.

В чому переваги Ethereum 2.0?

Перехід на Ethereum 2.0 є надзвичайно важливою подією, через яку волатильність ETH підвищиться, але насправді в цьому немає нічого поганого, навіть навпаки. Зрештою, найбільшою проблемою Ethereum завжди була низька швидкість його мережі та висока плата за газ.

Завдяки переходу на Ethereum 2.0 вдасться вирішити цю проблему. Також це означатиме, що на Ethereum з’явиться більше додатків і проєктів. Все це разом матиме величезний вплив на мережу та сприятиме її подальшому зростанню.