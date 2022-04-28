Сінгапурська криптобіржа Bybit, заснована в 2018 році, оголосила, що розширить поточну лінійку продуктів із терміном дії та безстроковими ф’ючерсними контрактами і запустить торгівлю криптовалютними опціонами.

Рішення розробити нову пропозицію для торгівлі опціонами значною мірою виникло тому, що постійно зростає попит спільноти, і потрібні кращі інструменти для користувачів.

Щойно Bybit запустить торгівлю крипто-опціонами, користувачі зможуть торгувати опціонами USDC через маржу портфеля. Крім того, у платформи буде зручний інтерфейс та повністю інтегрований торговий майданчик.

Коли оприлюднили цю новину, співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу сказав:

«Ми впевнені, що наша найновітніша пропозиція встановить планку для всього сектора та упорядкує торгівлю крипто-опціонами подібно тому, що Robinhood зробив для опціонів на акції. Окрім того, нам приємно принести в торгівлю опціонами ліквідність і надійність світового класу, які наші клієнти асоціюють з Bybit».

Як працюватиме ця нова функція

Нещодавно запущена функція не буде нічим відрізнятися від інших традиційних фінансів, однак вона дозволить своїм користувачам прогнозувати майбутню вартість активу в доларах США, а також здійснювати торгівлю за допомогою USDC.

Наразі Bybit має понад два мільйони зареєстрованих користувачів, а також кілька партнерських угод з відомими компаніями, як-от Oracle Red Bull Racing, Astralis, Oracle Red Bull Racing Esports, кіберспортивна організація NAVI, Alliance та асоціації футбольних команд Авіспа Фукуока та Боруссія Дортмунд, Virtus.pro та гоночна команда Формули-1.