Цими вихідними ринок криптовалют демонстрував низькі результати, і незабаром біткоїн може зазнати нових збитків.

Цими вихідними загальний крипторинок переживав ведмежий тренд. За останні 24 години загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася більше ніж на 4% і наразі становить понад 1,7 трильйона доларів.

За останній тиждень загальний ринок криптовалют втратив понад 200 мільярдів доларів. Біткоїн залишається криптовалютою номер один за ринковою капіталізацією, однак за останні кілька днів він зазнав збитків.

На момент виходу статті біткоїн торгувався вище 38 000 доларів за монету, за останню добу його вартість впала більше ніж на 2%. Якщо поточний ринковий імпульс збережеться, біткоїн може зіткнутися з подальшим тиском продажів і до кінця тижня опуститися до психологічно важливого рівня в 35 000 доларів.

Ключові рівні, за якими варто стежити

На даний момент 4-годинний графік BTC/USD є ведмежим, оскільки ведмежі настрої на ринку посилюються. Технічні показники свідчать, що BTC може зазнати подальших втрат у найближчі години та дні.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони, що вказує на потужний ведмежий імпульс для біткоїну. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 48 говорить, що незабаром біткоїн може увійти в зону перепроданості, якщо поточний стан ринку збережеться.

Якщо ведмеді утримають контроль, то до кінця дня біткоїн може опуститися нижче першого важливого рівня підтримки в 37 102 доларів. Це буде перший випадок, коли біткоїн торгуватиметься нижче позначки 38 000 доларів від початку місяця.

Якщо цей ведмежий тренд триватиме довго, біткоїн, можливо, буде змушений захищати другий важливий рівень опору на позначці 35 289 доларів. Біткоїн не опускався до психологічно важливого рівня в 35 000 доларів від лютого цього року.

Однак, якщо бикам вдасться відновити контроль, протягом наступних кількох годин біткоїн може спробувати подолати опір на рівні 40 000 доларів. Другий ключовий рівень опору на позначці 42 154 доларів має обмежити будь-який подальший висхідний рух у короткостроковій перспективі.