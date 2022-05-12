Останні кілька тижнів загальний ринок криптовалют демонструє слабкі результати.

Останні кілька днів ринок криптовалют перебуває в ведмежій тенденції. Від початку цього тижня ринок позбувся понад 400 млрд доларів.

На сьогоднішній день ринок криптовалют втратив понад 16% своєї вартості, і зараз загальна ринкова капіталізація перевищує 1,1 трлн доларів. За весь час крипторинок втратив понад 50% своєї вартості відтоді, як у листопаді 2021 року він досяг позначки в 3 трлн доларів.

За розміром ринкової капіталізації біткоїн залишається криптовалютою номер один. За останні 6 місяців біткоїн втратив понад 50% своєї вартості, і зараз його ринкова капіталізація становить 500 млрд доларів.

На момент виходу статті біткоїн торгувався за 28 415 доларів, тобто за останні 24 години він знизився на понад 11%. Відтоді, як у листопаді 2021 року біткоїн досяг історичного максимуму на рівні 69 000 доларів, він втратив понад 50% своєї вартості.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік BTC/USD є ведмежим, оскільки останні тижні біткоїн демонструє низькі результати. Технічні показники свідчать, що біткоїн зараз знаходиться в ведмежому тренді.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони, а це вказує на ведмежий імпульс. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 26 показує, що наразі біткоїн перепроданий.

Якщо ведмежий імпульс продовжиться, до кінця дня біткоїн може опуститися нижче першого важливого рівня підтримки в 26 762 долари. Якщо падіння триватиме довго, то вперше за майже рік біткоїн буде торгуватися нижче 25 000 доларів.

Однак, якщо бики відновлять контроль над ринком, найближчим часом біткоїн може знову піднятися до позначки в 30 000 доларів. Поріг в 33 000 доларів має обмежити подальший висхідний рух у короткостроковій перспективі.