Як повідомив стратег Stifel Баррі Бенністер, до наступного року ціна біткоїну знизиться до мінімальних 10 000 доларів через посилення монетарної політики Федеральної резервної системи.

Баррі Бенністер, керуючий директор і головний стратег з управління капіталом в компанії Stifel, вважає, що до 2023 року біткоїн може впасти до 10 000 доларів.

У примітці для Insider Бенністер вказав, що три макрофактори — світова грошова маса, реальна 10-річна прибутковість і премія за ризик акціонерного капіталу — можуть негативно позначитися на ціні BTC протягом року і до початку 2023 року.

За словами стратега, окрім цих факторів, важливу роль також грають посилення монетарної політики Федеральної резервної системи США та підвищення процентних ставок. Як зазначає Бенністер, загальна картина свідчить про те, що біткоїн продовжить падати.

Перш за все, ціна біткоїну може впасти, якщо сильний долар сповільнить світову грошову масу М2 . Оскільки BTC та індекс S&P 500 рухаються разом зі світовими грошима, то через більш жорстку фінансову політику США такий високоспекулятивний актив як біткоїн різко впаде.

Ще один макрофактор, на який вказав виконавчий директор Stifel, — це зростання реальної 10-річної прибутковості, що може стати на заваді біткоїну. Те ж саме відбудеться, якщо через високу 10-річну прибутковість казначейства США ціни на золото знижуться.

«Якщо біткоїн, поділений на золото, впаде до нижньої межі свого діапазону (через посилення політики ФРС), тоді біткоїн може впасти до 10 000 доларів до 2023 року», – як пояснив стратег.

За словами Бенністера, третім фактором є «премія за ризик акціонерного капіталу», яка, як він пояснив, залежить від очікуваного агресивного підвищення ставки ФРС. За його словами, S&P 500 і біткоїн можуть знецінитися до 2023 року, оскільки центральний банк США «продовжить» підвищувати ставки.

Через високі ставки зросте премія за ризик акціонерного капіталу, а це означає ведмежий прогноз для BTC, як зазначив стратег. З іншого боку, низька премія за ризик акціонерного капіталу зіграла б на користь флагманської криптовалюти.

У 2021 році біткоїн сягнув максимальних 69 000 доларів, але потім у нього почалися труднощі, адже з того моменту він торгується паралельно акціям. Наразі еталонний криптоактив знизився майже на 45% від свого історичного максимуму, а пара BTC-USD торгується десь приблизно за 38 455 доларів.