Основні тези

За даними Google, цьогоріч і нтерес до криптовалюти знизився на 16,6% порівняно із середнім світовим показником 2021 року

Цього року ціна біткоїну впала на 52,7%, також у галузі спостерігаються масові звільнення та ліквідації

Найбільше інтерес знизився в Нідерландах (на 37%), потім йде Ірландія та Нова Зеландія

Центральноафриканська Республіка рухається всупереч цій тенденції: тут інтерес до криптовалюти зріс на 592% після того, як у квітні уряд цієї країни оголосив про те, що біткоїн визнають законним платіжним засобом

Далі йдуть інші африканські країни: Марокко та Кенія, тут інтерес підвищився аж на 61% та 55% відповідно порівняно з минулорічними показниками

У країнах, що розвиваються, інтерес до криптовалюти був більшим, ніж у передових країнах світу, і цьогоріч у багатьох із цих країн інтерес підвищився, незважаючи на падіння ринку

У 2022 році криптовалютний ринок різко обвалився. Ціна біткоїну, яка постійно піддається коливанням, зараз на 52% нижча від 47 700 доларів США (скільки він коштував на Новий рік).

Однак коливаються не лише ціни. Ми бачимо, що чим більше інфікується галузь, тим більше зникає великих гравців, варто лише згадати крах монети Luna, яка колись входила до топ-10, та травневу глибоку кризу пов’язаного з нею стейблкоїну UST, а також заяви про банкрутство криптокредиторів Celsius і Voyager Digital тощо.

На жаль, у галузі також прокотилася хвиля масових звільнень. Найбільшою сенсацією стало коли солідна компанія Coinbase звільнила 18% свого персоналу (1110 співробітників) лише через кілька місяців після того, як витратила мільйони доларів на рекламу на SuperBowl.

Тож нам стало цікаво: чи пов’язане цьогорічне падіння глобального інтересу до криптовалют з істерикою на бичачому ринку, яка наближається до кінця? Якщо так, в яких країнах цей інтерес впав найбільше?

У 2022 році інтерес до криптовалют значно падає

Глобально цей інтерес впав десь на 16,6%, це досить різке падіння. Найгірші показники спостерігаються в Нідерландах, тут інтерес впав на колосальні 37%; далі йде ще одна європейська країна Ірландія (знизився на 30%) і Нова Зеландія (спостерігається падіння на 28%).

Хочеться відмітити, що далі йдуть США, де інтерес знизився на понад 26% порівняно з 2021 роком. Оскільки на США й досі припадає значна частина обсягів ринку, це свідчить про те, наскільки сьогоднішній ринок відрізняється від минулорічного, і стає зрозумілим, чому відбуваються масові звільнення працівників та падають ціни.

Цікавий факт: інтерес до криптовалюти залишився майже незмінним у країнах, що розвиваються – Марокко, Кенія, Шрі-Ланка, Нігерія та Колумбія – усі вони входять до числа тих країн, де інтерес фактично підвищився. У двох африканських країнах, Марокко та Кенії, цей інтерес зріс на 61% та 55% відповідно.

За останній місяць інтерес до криптовалюти впав ще більше

Дійсно, починаючи з травня, коли обвалилася Terra, ведмежий ринок набирає обертів, саме тому останні кілька місяців були важкими. Якщо розглядати лише липневе падіння і порівняти його з даними за весь 2022 рік, то цей показник буде ще гіршим. Середній світовий показник свідчить, що цього місяця пошукових запитів стосовно криптовалюти було на 63% менше порівняно із середнім показником за 2022 рік.

Нова Зеландія, Іспанія, Венесуела, а також (дещо неочікувано) США та Канада увійшли до списку тих країн, де інтерес впав найбільше. Кількість пошукових запитів в США впала на 59%, Канада трохи відстає (58%).

Сальвадор

Президент Сальвадору Наїб Букеле часто пише в Twitter, що їхній уряд «купує під час падіння», коли біткоїн різко обвалюється. Схоже, що громадяни його країни, де з минулого року біткоїн визнано законним платіжним засобом, не підтримують цю ідею.

Згідно з пошуковими запитами в Google, в липні інтерес до біткоїнів в Сальвадорі впав більше, ніж у будь-якій іншій країні, порівняно з показниками 2021 року. Певне падіння є цілком прогнозованим, адже коли Букеле у 2021 році повідомив, що відтепер біткоїн є законним платіжним засобом, кількість пошукових запитів очікувано зросла. Однак падіння на 63% викликає занепокоєння та показує, наскільки руйнівним є вплив ведмежого ринку, і з якими проблемами зіштовхуються в Сальвадорі, намагаючись привчити населення до біткоїну.

Загалом, протягом 2022 року інтерес до криптовалюти впав на 17,9% порівняно з 2021 роком, це не таке різке падіння, як було в липні (64%), але все одно це серйозне зниження.

Центральноафриканська Республіка

Заради зручності ми не зазначили одну країну у графіках вище. Центральноафриканська Республіка просто перекреслює всі вказані числа. У липні 2022 року інтерес до криптовалюти тут зріс на 715% (на 592% за 2022 рік у цілому) порівняно з показниками 2021 року.

Звичайно, це тому, що ЦАР стала другою країною, де офіційно визнали біткоїн (це сталося у квітні). Мало того, вони пішли ще далі — оголосили про токенізацію багатих ресурсів країни (алмази, уран, нафта) за допомогою криптовалюти «Sango Coin», яку нещодавно запустили.

Про те, чи розумно проводити таку ініціативу в країні, яка належить до найбідніших країн світу, і де лише 10% населення має доступ до Інтернету, поговоримо якось іншим разом.