Через злом Ronin Sandbox може перевершити Axie Infinitу

Після нещодавнього злому сайдчейну Axie більше грошей почало надходити в SAND

Sandbox — це одна з найбільш швидкозростаючих ігрових Р2Е-платформ.

Axie Infinity — це ігрова Р2Е- платформа, що має найдорожчу криптовалютну NFT- колекцію.

Хоча обидва ці варіанти є гарними інвестиціями, після мережевої атаки на Ronin AXS може мати нижчу результативність, ніж SAND.

Sandbox SAND/USD – це одна з найвідоміших ігрових Р2Е-платформ на сьогодні. Завдяки популярності ігор Sandbox з 2021 року вартість SAND зростала. Однак, окрім ігор для заробітку, Sandbox займається й іншими речами, які можуть спричинити значне зростання ціни SAND. Наприклад, Sandbox домовився з Warner Music, що віртуальні концерти проходитимуть в Sandbox Metaverse. Цей факт, а також те, що інтерес до метавсесвіту збільшується, робить криптовалюту SAND чудовим варіантом для інвестицій у 2022 році.

Зі свого боку, Axie Infinity AXS/USD є не менш потужною ігровою платформою, де можна грати і заробляти. Це найбільша у світі Р2Е-платформа, а цінність її NFT-колекції не має собі рівних. Оскільки Axie Infinity є лідером ринку, то, ймовірно, вона стане ще більш популярною, адже сектор Р2Е все більше зміцнює свої позиції в ігровій індустрії.

В чому перевага SAND над AXS

Хоча і SAND, і AXS мають великі потенціали в довгостроковій перспективі, однак у короткостроковій перспективі SAND може зіграти краще. Значною мірою це викликано негативними наслідками нещодавнього злому Axie Infinity. Кілька днів тому з’ясувалося, що відбулася хакерська атака на Ronin Network від Axie Infinity, і було вкрадено Ethereum на суму 600 мільйонів доларів. Оскільки такі події зазвичай викликають паніку на ринку, AXS, скоріше за все, буде відставати від SAND, навіть незважаючи на бичачий імпульс, який повертається на ринок.

Висновок

Sandbox — це ігрова Р2Е-платформа, яка швидкими темпами розвивається в екосистемі метавсесвіту. Зі свого боку, Axie Infinity є однією з найбільших ігрових Р2Е-платформ на ринку та має одну з найдорожчих NFT-колекцій у криптопросторі. В довгостроковій перспективі обидва активи принесуть гарні результати, однак через нещодавню атаку на мережу Ronin від Axie Infinity може статися так, що в короткостроковій перспективі ця монета буде відставати від SAND.