Chingari оголосила про запуск бета-тестування нової мережі свого нативного токена GARI . Вони випустять цей токен, і разом з тим цього тижня індійська соціальна мережа планує запустити нову мережу. Chingari має понад 100 мільйонів користувачів. Як же цей токен буде працювати в майбутньому? Розглянемо деякі основні моменти:

Очікується, що новий токен GARI допоможе змінити економіку творців на платформі Chingari.

Окрім того, Chingari запускає відповідний криптогаманець, і він також працюватиме на Solana (SOL).

Кількість активних користувачів Chingari налічує понад 35 мільйонів на місяць, і це один із найвищих показників в Індії та світі.

Джерело даних: Tradingview

Токен GARI – токеноміка, про яку варто знати

Протягом останніх кількох місяців Chingari працює над тим, щоб створити більшу цінність для своїх користувачів. Дійсно минулого року платформа отримала декілька капітальних інвестицій на цей проєкт і під час фінансування серії А зібрала 19 мільйонів доларів.

Запуск токена GARI став найбільшим кроком на сьогодні . Хоча спочатку буде бета-тестування, та, безсумнівно, це велика подія.

Також варто зазначити, що незабаром очікується запуск основної мережі, який збігається із запуском токена. Оскільки Індія вважається одним із ключових криптовалютних ринків у світі, це важливий крок для Chingari.

Чи варто купувати токен GARI?

Наразі токен GARI перебуває на стадії становлення. Але з огляду на його фундаментальні основи він може зрости до величезних масштабів. Індія залишається головним ринком для розвитку криптовалют. Ми знаємо, що в цій країні створюють багато інноваційних продуктів.

Не варто очікувати, що Chingari стане головним рушієм для впровадження криптовалют, проте його нативний токен GARI може зіграти ключову роль і зміцнити позиції Індії як світового лідера в області криптовалют найближчими роками.