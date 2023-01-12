Основні тези

Біткоїн зростав вісім днів поспіль, від початку року він здорожчав на 9,2%

Ціни зростають завдяки низькій волатильності на криптовалютних ринках та дещо сприятливішим даним по інфляції

Свіжі дані про ІСЦ в США оприлюднять в четвер, і це викликає волатильність та грає важливу роль для ринку, адже минулого місяця покращилися оптимістичні настрої

Альткоїни можуть почати різко рухатися, а біткоїн, ймовірно, подолає позначку в 18 000 доларів, якщо дані звіту будуть приблизно такими, як очікувалося

Ціна біткоїну зростає вісім днів поспіль, адже новий рік почався для криптоінвесторів досить приємно.

У той час як 2022 рік не приніс нічого, крім болю та падіння цін, 2023 рік став його прямою протилежністю. Біткоїн перевищив 18 000 доларів, а Ethereum торгується десь близько 1400 доларів, тобто з початку року їхні ціни зросли на 9,2% і 16,4% відповідно. Багато альткоїнів здорожчали ще більше.

Волатильність на крипторинках знизилася

Макроекономічний клімат штовхає ціни вгору. Минулого тижня я написав статтю, в якій проаналізував пом’якшення цього клімату, однак на ринках ширяться оптимістичні настрої стосовно того, що інфляція, можливо, досягла свого піку, і що Федеральна резервна система, ймовірно, послабить свою політику підвищення процентних ставок раніше, ніж це передбачалося.

Слід зазначити, що це гарний забіг, та навряд чи його можна назвати потужним проривом. Як ми знаємо, криптовалюти нестабільні, й останні кілька тижнів на ринках дійсно панував незвичний спокій.

Якщо поглянути на графік денної прибутковості Ethereum, бачимо, що волатильність значно знизилася.

Дані про інфляцію опублікують в четвер

Я пишу цю статтю в четвер вранці, а найважливіші дані про інфляцію в США опублікують сьогодні вдень. Якщо нам щось і відомо, так це те, що світом керують показники інфляції. В нинішньому макроекономічному кліматі волатильність викликає саме звіт про ІСЦ.

Як вже згадувалося, це ралі допомоги значною мірою було зумовлене пом’якшенням інфляції, і це викликало надію, що Федеральна резервна система відмовиться від політики високих процентних ставок раніше, ніж очікувалося. Ще один позитивний показник інфляції слугуватиме додатковим імпульсом для цін на криптовалюту. Неважко уявити, що біткоїн підніметься до 20 000 доларів, а Ethereum – до 1500 доларів, якщо ця цифра буде нижчою, ніж очікувалося.

З іншого боку, звичайно, свіжі дані можуть розчарувати інвесторів. Два місяці поспіль дані по інфляції були позитивними, тому якщо сьогодні вдень буде крок назад, то це стане тяжким ударом для криптовалюти, і не буде несподіванкою, якщо вона різко впаде, адже весь оптимізм останнього місяця миттєво розвіється.

Інфляція очікується на рівні 6,5%. Це буде нижче порівняно з попереднім місяцем, коли вона становила 7,1%. Якщо цифра становитиме 6,7% або вище, це принесе велике розчарування, і криптовалюта, напевно, впаде. Не дивуйтеся, якщо за таким сценарієм біткоїн знизиться до 16 500 доларів.

Ці дані оприлюднять о 15:30 за Києвом (о 8:30 за східним часом), і це буде останній звіт про ІСЦ перед тим, як 1 лютого ФРС прийме рішення щодо процентної ставки.

Альткоїни подають ознаки життя

Якими б поганими не були справи у біткоїну та Ethereum, та ситуація в альткоїнів набагато гірша. Нижче наведено графік прибутковості у 2022 році для десятки кращих на 1 січня 2022 року монет.

Як правило, ці монети є більш мінливими та торгуються як ставки за кредитним плечем на біткоїн. З цього випливає, що цього року вони також піднімаються сильніше, ніж криптовалюта номер 1.

Якщо поглянути на 10 кращих монет станом на 1 січня цього року, в деяких з них спостерігаються колосальні здобутки, хоча вони й стартували зі значно нижчого рівня. Пам’ятайте, якщо монета впала на 90%, а потім зросла на 50% – це аналогічно падінню на 85% від вихідної точки. Така проста математична задача, яку багато інвесторів не розуміють. Отож, останні кілька тижнів були позитивними, однак криптопростір був повністю зруйнований кровопролиттям 2022 року, і йому знадобиться дуже багато часу, щоб відновитися.

Заключні думки

Цей тиждень є ключовим для ринків, і він дійсно продемонструє, наскільки далеко зайшла боротьба з інфляцією. Центральні банки рішуче заявляють, що інфляція є для них пріоритетом номер один, і відповідна політика процентних ставок душить ризикові активи останній рік.

Зараз ситуація на ринках складна, однак позитивні дані по інфляції три місяця поспіль можуть вказувати на світло в кінці тунелю. Знову ж таки, світ балансує на межі рецесії, і якщо інфляція посилиться, це буде подвійним ударом з боку високих ставок та стійкої інфляції. Як завжди, удару зазнають ризикові активи.

Криптоінвесторам залишається лише сподіватися, що ключове значення ІСЦ не перевищить 6,5%.