Axie Infinity (AXS) та інші токени метавсесвіту стрімко зростали цими вихідними. Ці токени відновлюються від дуже бурхливого січня. Та, схоже, їм вдалося зупинити свої втрати, і наразі вони спостерігають певний бичачий тренд. Розглянемо деякі основні моменти:

Незважаючи на 24-годинне зростання, технічні індикатори на графіку вказують на ведмежий тренд для AXS та інших мета-монет.

Ймовірно, такий стрибок спричинили останні розробки в просторі метавсесвіту, а також те, що відомі компанії оголошують важливі новини стосовно метавсесвіту.

Джерело даних: Tradingview

Чи варто чекати відкату Axie Infinity (AXS)?

Цілком ймовірно, що найближчими днями ми побачимо відкат ціни токена. Зростання на 16% протягом 24 годин стало приємним сюрпризом для AXS та інших монет метавсесвіту, але значною мірою це було зумовлено важливими ринковими новинами у просторі метавсесвіту.

По-перше, на вихідних ми почули, що Disney, одна з найбільших розважальних компаній у світі, робить серйозні кроки в метавсесвіт. Це підвищило апетит інвесторів до мета-монет у короткостроковій перспективі. Крім того, після того, як біткоїну (BTC) вдалося повернутися до позначки в 44 000 доларів, увесь ринок також послідував його прикладу.

Більше того, за останні 24 години обсяги торгівлі AXS значно зросли і збільшились на 137%. Схоже, інвестори займають позиції, щоб скористатися майбутніми розробками в секторі метавсесвіту.

Чому варто придбати Axie Infinity (AXS)

Метавсесвіт залишиться з нами надовго. Цей простір наразі приваблює деякі великі компанії, зокрема власне Meta, Google, Apple, а тепер і Disney. Тому варто мати монети метавсесвіту у своєму портфелю.

Найбільший ризик стосовно Axie Infinity (AXS) полягає в тому, що може посилитися конкуренція в іграх на блокчейні. Але ми сподіваємося, що він стане основним гравцем у цьому секторі, тому токен є гідною інвестицією для будь-якого інвестора.