Чому Axie Infinity (AXS) та інші токени метавсесвіту злетіли сьогодні
Axie Infinity (AXS) та інші токени метавсесвіту стрімко зростали цими вихідними. Ці токени відновлюються від дуже бурхливого січня. Та, схоже, їм вдалося зупинити свої втрати, і наразі вони спостерігають певний бичачий тренд. Розглянемо деякі основні моменти:
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Незважаючи на 24-годинне зростання, технічні індикатори на графіку вказують на ведмежий тренд для AXS та інших мета-монет.
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Ймовірно, такий стрибок спричинили останні розробки в просторі метавсесвіту, а також те, що відомі компанії оголошують важливі новини стосовно метавсесвіту.
Джерело даних: Tradingview
Чи варто чекати відкату Axie Infinity (AXS)?
Цілком ймовірно, що найближчими днями ми побачимо відкат ціни токена. Зростання на 16% протягом 24 годин стало приємним сюрпризом для AXS та інших монет метавсесвіту, але значною мірою це було зумовлено важливими ринковими новинами у просторі метавсесвіту.
По-перше, на вихідних ми почули, що Disney, одна з найбільших розважальних компаній у світі, робить серйозні кроки в метавсесвіт. Це підвищило апетит інвесторів до мета-монет у короткостроковій перспективі. Крім того, після того, як біткоїну (BTC) вдалося повернутися до позначки в 44 000 доларів, увесь ринок також послідував його прикладу.
Більше того, за останні 24 години обсяги торгівлі AXS значно зросли і збільшились на 137%. Схоже, інвестори займають позиції, щоб скористатися майбутніми розробками в секторі метавсесвіту.
Чому варто придбати Axie Infinity (AXS)
Метавсесвіт залишиться з нами надовго. Цей простір наразі приваблює деякі великі компанії, зокрема власне Meta, Google, Apple, а тепер і Disney. Тому варто мати монети метавсесвіту у своєму портфелю.
Найбільший ризик стосовно Axie Infinity (AXS) полягає в тому, що може посилитися конкуренція в іграх на блокчейні. Але ми сподіваємося, що він стане основним гравцем у цьому секторі, тому токен є гідною інвестицією для будь-якого інвестора.