Ринок криптовалют продовжує повільно відновлюватися після поганого початку тижня.

Завдяки останнім результатам загальний ринок криптовалют може завершити цей тиждень на позитивній ноті. Загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла менше ніж на 1% і на даний момент становить понад 1,8 трлн доларів.

Біткоїн наближається до психологічно важливого рівня в 40 000 доларів, хоча за останні 24 години здорожчав менше ніж на 1%. Сьогодні Ether зріс десь на 2% і, схоже, незабаром сягне позначки в 3000 доларів.

Протягом останніх 24 годин BNB, нативний токен екосистеми Binance, демонструє найкращі результати серед 10 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За останні кілька годин ця монета додала до своєї вартості більше ніж 4% і випередила інші провідні монети та токени.

Монета зростає через новину про те, що Coinbase здійснила лістинг стейблкоїну Binance USD (BUSD). Coinbase — це велика криптовалютна біржа і один з провідних конкурентів Binance.

Таким чином, новина про те, що Coinbase внесла до списків стейблкоїн Binance, стала каталізатором росту BNB.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік BNB/USD залишається ведмежим, бо BNB останніми днями демонстрував слабкі результати. Проте згідно з технічними показниками, бачимо, що BNB відновлюється після нещодавнього падіння.

На момент виходу цієї статті BNB торгувався за 404,90 долара. Лінія MACD й досі знаходиться нижче нейтральної зони, однак нещодавні рухи свідчать, що незабаром вона може перейти в позитивну зону. 14-денний RSI на рівні 57 показує, що BNB більше не знаходиться в зоні перепроданості.

Якщо це ралі продовжиться, то до кінця дня BNB може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 423 долари. Однак поріг на рівні 435 доларів має обмежити подальший рух вгору в короткостроковій перспективі.

З іншого боку, якщо ведмеді повернуть собі контроль над ринком, BNB може бути змушений захищати свій основний рівень підтримки в 394 долари.