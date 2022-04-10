Чому CRO може затьмарити XRP у короткостроковій перспективі

Через те, що CRO став спонсором чемпіонату світу, його ціна, ймовірно, зросте в 2022 році

Важливі моменти:

Ходять чутки, що Ripple може перемогти у справі проти SEC, тому перспективи XRP виглядають добре.

Вартість CRO продовжує зростати, оскільки мережа Crypto.com активно набирає обертів.

Хоча і XRP, і CRO є гарними інвестиціями, CRO має кращі шанси, бо він є спонсором майбутнього чемпіонату світу з футболу.

Ripple XRP/USD вже тривалий час утримує позицію в рейтингу топ-10 криптовалют, хоча він має багато проблем через позов SEC проти Ripple та його засновників. Ходять чутки, що зовсім скоро цей судовий процес може завершитися, при чому на користь Ripple, тому роблять багато оптимістичних прогнозів щодо XRP. Тепер, коли загальний ринок знову відновлюється, і за умови, що справа завершиться на користь Ripplе, XRP може стати найбільш результативною криптовалютою в коротко- та середньостроковій перспективі.

Окрім спекулятивного аспекту, XRP досить активно використовують при здійсненні платежів. Багато азіатських банків уже приймають цей актив, і він продовжує розвиватися як швидкий, ефективний і недорогий спосіб переказу коштів по всьому світу. Саме такий варіант використання значною мірою зміцнює потенціал XRP, і його вартість зростає.

Зі свого боку, Cronos CRO/USD є частиною мережі Crypto.com, платіжної блокчейн-системи, яка дозволяє людям з легкістю торгувати криптовалютами та використовувати їх для здійснення платежів і при цьому без жодної шкоди для конфіденційності чи безпеки. Як і XRP, Cronos (CRO), нативний токен мережі Crypto.com, стає все більш популярним, а це свідчить про базову цінність мережі. Оскільки ринок знову покращується, CRO має всі необхідні умови, щоб показати чудові результати.

Чому CRO може затьмарити XRP

Хоча обидва активи, і CRO, і XRP, мають потенціали для зростання, якщо говорити про короткострокові прибутки, CRO займає унікальне положення. А це тому, що він має відношення до майбутнього чемпіонату світу, який пройде в Катарі. Cronos буде одним із офіційних спонсорів чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в листопаді 2022 року. Враховуючи, що чемпіонат світу дивляться мільйони людей по всьому світу, спонсорська реклама може сприяти широкомасштабному впровадженню цього активу, і, відповідно, люди боятимуться втратити можливості, які пропонує CRO.

Висновок

XRP і CRO стають все більш популярними на ринку платежів, який швидко розвивається. Хоча обидва ці активи мають високий потенціал для росту, та у короткостроковій перспективі CRO має кращі шанси, бо він буде одним з офіційних спонсорів майбутнього чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Катарі.