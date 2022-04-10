Чому Enjin Coin затьмарить Axie Infinity найближчим часом

Майбутнє метавсесвіту буде децентралізованим, і саме його пропонує Enjin.

Axie Infinity зберігає свої позиції як одна з найпопулярніших платформ, де можна грати в ігри для заробітку.

Enjin швидко розвивається, адже цей проєкт дозволяє працювати з NFT з різних платформ.

Нещодавно стався злом бічного ланцюга Axie Infinity, тому це зіграло на користь Enjin.

Axie Infinity ( AXS/USD ) — це ігрова платформа Р2Е, де гравці можуть створювати та продавати свої твори мистецтва як NFT. Гра Axie Infinity стала настільки популярною, що тепер може похвалитися однією з найдорожчих колекцій у NFT-просторі. Ця ігрова екосистема активно зростає, і Axie Infinity продовжує привертати до себе увагу з боку геймерів, розробників та інвесторів. Саме тому AXS є однією з найдорожчих криптовалют метавсесвіту, вартість яких, напевно, буде зростати, адже все більше людей долучається до віртуального життя.

Enjin Coin ( ENJ/USD ) — це ще одна криптовалюта метавсесвіту, яка нещодавно привернула великий інтерес інвесторів. На відміну від більшості платформ метавсесвіту, які прив’язують користувача до однієї платформи, Enjin дозволяє користувачам карбувати NFT та торгувати ними на декількох платформах. Це має важливе значення, бо зменшуються ризики можливих маніпуляції та злому, які існують, коли ви працюєте з однією платформою.

Чому Enjin Coin має перевагу

Щоб метавсесвіт злетів по-справжньому, він має бути децентралізованим. Саме в цьому криється майбутня величезна перевага Enjin над Axie Infinity. Крім того, нещодавно зловмисники зламали бічний ланцюг Axie Infinity і вкрали 600 мільйонів доларів. Це може негативно позначитися на його темпи росту в короткостроковій перспективі. Зі свого боку, Enjin Coin є децентралізованим, і він не зіштовхувався з такими проблемами. Саме тому ENJ є кращим варіантом для коротко- та середньострокових інвестицій.

Висновок

Оскільки метавсесвіт активно набирає обертів, обидва ці активи, і Axie Infinity, і Enjin Coin, ймовірно, у майбутньому зростуть до величезних масштабів. Однак у коротко- та середньостроковій перспективі Enjin Coin має кращий потенціал. Він більш децентралізований, а через нещодавній злом бічного ланцюга Axie Infinity короткострокові перспективи AXS погіршилися.