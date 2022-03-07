Чому Fantom (FTM) втратив більше ніж 17%?

Fantom (FTM) зазнає серйозних збитків через падіння на загальному криптовалютному ринку.

Зараз Fantom торгується на рівні 1,36 долара, тобто за останні 24 години він знизився на 17,45%. Обсяги торгів становлять 2 459 245 631 долар, ринкова капіталізація складає 3 480 367 098 доларів, а циркуляційна пропозиція налічує 2 545 006 273 монет FTM.

Давайте розглянемо причини, через які ціна Fantom (FTM) зараз падає.

Чому Fantom (FTM) різко падає?

Перш ніж ми розглянемо, що спричиняє різке падіння ціни FTM, хочемо спочатку пояснити, що ж таке токен Fantom (FTM).

Fantom (FTM) є нативним токеном блокчейн-мережі Fantom, яка є децентралізованою платформою смарт-контрактів з відкритим вихідним кодом, і яку створили як альтернативу Ethereum для dApps і цифрових активів.

Якщо розглядати фактори, що спричинили поточне падіння ціни, основними з них є відмова Андре Кроньє (творець Fantom DeFi) підтримувати спільноту Fantom, а також зниження загальної заблокованої вартості (TVL) Fantom.

Андре Кроньє відмовився підтримувати спільноту

Одним із факторів, що спричинив сильний удар по спільноті Fantom, стало нещодавнє повідомлення Андре Кроньє (творець Fantom DeFi) та його бізнес-партнера Антона про те, що вони припиняють свою підтримку спільноти Fantom.

Антон підтвердив це і повідомив:

«Ми з Андре вирішили, що більше не будемо робити внесок у простір DeFi та криптовалют. 3 квітня 2022 року ми зупинимо роботу близько 25 додатків та служб, які».

Андре заявив у Telegram, що вони завершать передачу, а також гарантують, що Fantom та його екосистемний проєкт зможуть працювати самостійно.

TVL у Fantom знизився на 21%

Fantom і більшість його екосистемних проєктів зазнали великих збитків через новину про те, що Андре Кроньє відходить від роботи. Окрім того, загальна заблокована вартість Fantom (TVL) впала на 21%.

Хоча ринок негативно відреагував на повідомлення Андре та Антона, фонд Fantom висвітлив цю ситуацію у позитивному світлі і зазначив у своєму останньому оголошенні:

«Ми надзвичайно вдячні Андре за все, що він зробив для криптопростору на загал. Однак Fantom ніколи не був і не є одноосібною командою. Рішення Андре не вплине на розвиток Fantom. Ми будемо здійснювати важливі кроки, як і було заплановано. У короткостроковій перспективі ми хочемо надавати швидку синхронізацію та оновлення БД, а також випускати оновлення проміжного програмного забезпечення, зокрема лінійна пам’ять і fvm.

Можливо, спільноті Fantom знадобиться час, щоб відновитися, якщо вони не знайдуть когось, хто настільки ж талановитий, як Андре і зможе вивести екосистему Fantom на новий рівень.