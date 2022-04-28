Сьогодні ринок криптовалют піднявся майже на 1%, він повільно відновлюється після поганого початку тижня.

Ринкова капіталізація криптовалюти наближається до позначки в 1,8 трлн доларів і за останні 24 години вона здорожчала менше ніж на 1%. На момент виходу цієї статті, загальна ринкова капіталізація криптовалют становила 1,79 трлн доларів, тобто сьогодні вона зросла менше ніж на 1%.

Протягом останніх 24 годин біткоїн здорожчав більше ніж на 2% і зараз торгується вище 39 тисяч доларів за монету. Можливо, він зможе подолати психологічно важливу позначку в 40 тисяч доларів, якщо бики утримають контроль над ринком. Ефір тримається вище 2800 доларів після того, як нещодавно додав до своєї вартості менше 1%.

GMT, нативний токен проєкту STEPN, демонструє одні з найкращих результатів серед 50 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Сьогодні GMT зріс більше ніж на 18% і обігнав інші провідні криптовалюти ринку.

Основним каталізатором тривалого зростання стало те, що NFT-маркетплейс OpenSea повідомив, що відтепер він підтримує проєкт STEPN . STEPN – це найбільш новий проєкт на базі Solana, який підтримає OpenSea, що вже раніше підтримав Solanart.

На момент виходу статті токен GMT торгувався за 4,0 долара.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік GMT/USDT наразі позитивний, оскільки останніми днями STEPN зростав. STEPN має найкращі результати серед 50 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют.

Учора лінія MACD увійшла в позитивну зону, сталося це завдяки тривалому ралі. 14-денний RSI на рівні 72 показує, що незабаром GMT увійде в зону перекупленості.

Якщо GMT й далі продовжить зростати, то, ймовірно, протягом наступних кількох годин або днів він подолає перший серйозний рівень опору на позначці в 4,5 долара і встановить новий історичний максимум. Однак, щоб подолати у короткостроковій перспективі психологічно важливий рівень в 5 доларів, йому знадобиться підтримка загального ринку.