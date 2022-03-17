Зараз ICP торгується на 98% нижче своїх історичних мінімумів.

З огляду на його фундаментальні показники є шанси, що токен може піднятися від поточних цін.

Загальний ринок поступово стає бичачим, а це може сприяти зростанню ціни токена.

Найбільші прибутки приносять необов'язково ті активи, що мають найсильніші базові принципи. Іноді важливо, щоб ціна активу була правильною, а потім варто лише розраховувати, що загальний ринок дасть необхідний імпульс.

Зараз подібну гру веде Internet Computer ( ICP ). Internet Computer перебуває у спадному тренді з моменту його запуску в 2021 році. Під час його запуску ICP торгувався вище 500 доларів. Наразі токен ICP коштує 15 доларів, що є лише слабкою тінню його колишніх здобутків. Це означає, що він знизився більше ніж на 98% від своїх рекордних максимумів.

Цілком логічно, що токен не може опуститися ще нижче, хіба що його ціна знизиться до нуля, що малоймовірно. По суті, зараз, коли ринок знову зростає, є шанси, що віднині токен буде лише дорожчати. Якщо враховувати, скільки вартості він втратив з моменту свого запуску, токен може стати одним із тих активів, які приносять інвесторам найвищі прибутки.

Варто зазначити, ICP виконує деякі корисні функції. Цей проєкт досить стрімко увірвався на ринок, і він починався як проєкт, що прагне децентралізації Інтернету. Однак на ICP накинулися зі звинуваченнями в тому, що він був занадто централізованим, і це нанесло серйозний удар його іміджу. Однак цей проєкт наполегливо працював, щоб довести, що він є децентралізованим, і оскільки він поступово досягає своїх довгострокових цілей, його ціна знову може почати зростати.

ICP готується здійснити прорив

Джерело: TradingView

Вже кілька тижнів Internet Computer торгується в спадному трикутнику. Однак протягом останнього тижня обсяги продажів знизилися, а це свідчить про можливість прориву, особливо зараз, коли загальний ринок знову демонструє бичачі ознаки. Якщо прорив станеться, ICP може з легкістю сягнути 50 доларів найближчим часом.

Висновок

Internet Computer впав більше ніж на 98% від своїх історичних максимумів 2021 року. Хоча немає жодних гарантій, що він знову зможе сягнути своїх максимумів, однак є шанси, що токен може піднятися від поточних цін і потрапити в число криптовалют, які принесуть високі прибутки (ROI).