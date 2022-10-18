Здається, що в даний момент на ринок впливають лише слова Джерома Павелла.

Якщо проаналізувати дані, виявиться, що це певною мірою правда. Я побудував графік кореляції біткоїну з індексом S&P 500 від початку 2017 року, і результати свідчать, що з часом ця кореляція лише посилюється. Це зводить нанівець всі розмови про «захист від інфляції», які так часто лунали під час пандемії коронавірусу.

Хіба кореляція не повинна з часом зникати? Виходить, що ні. Згадайте 2017 рік і структуру криптоландшафту на той момент. Криптовалюта тоді була нішевим активом, вона тільки починала активно висвітлюватися в ЗМІ, і, звичайно, цей цифровий актив був ще зовсім далеко від того рівня популярності, який він має зараз.

Сьогодні криптовалютою володіють публічні компанії. Цього літа я відвідав Сальвадор, де платив нею за товари. Це колосальні зміни порівняно з тим, що було лише кілька років тому. Справа в тому, що зараз біткоїн став мейнстрімом.

Він є основним фінансовим активом і знаходиться значно далі в спектрі ризику, тому він піддається впливу ринку.

2022 рік

Цього року спостерігається максимальна кореляція, криптовалюта рухається в ногу з фондовим ринком. Що ж сприяло такій рекордній кореляції? Повністю змінилося середовище процентних ставок.

Десятиліття трималися історично низькі процентні ставки, але зараз лютує інфляція, яка стала наслідком безперервного друку грошей і стимулювання витрат під час пандемії. Щоб її приборкати, центральні банки були змушені підняти ставки, причому Федеральна резервна система США стала в цьому лідером.

Ніщо так не викачує ліквідність з ринку, як підвищення процентних ставок, особливо це актуально для високоризикових активів на кшталт акцій технологічних компаній, які дисконтують грошові потоки у сьогоднішній день; як видно, зараз ставки дисконту значно вищі.

Отож, (це те, що часто не помічають) біткоїн зараз торгується на ведмежому ринку, і загальний ринок також переживає падіння. Вперше за весь період свого існування біткоїн перебуває в такому макроекономічному середовищі, де немає кількісного пом’якшення, низьких процентних ставок та оптимістичних настроїв. І він, як і будь-який інший фінансовий актив, ледь тримається на ногах.

У період криз кореляція збільшується. Коли відбувається перехід до якості, продавці діють хаотично, шукають ліквідність, займають оборонні позиції та збільшують резерви готівки. Біткоїн вперше за час його існування дуже важко переживає складні часи.

З огляду на це не дивно, що кореляція зросла.