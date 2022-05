Ринок криптовалют завершить цей тиждень на позитивній ноті після того, як за останні 24 години він здорожчав на понад 2%.

За останню добу крипторинок збільшився на 2%. На момент виходу статті загальна ринкова капіталізація криптовалют становила понад 1,26 трлн доларів.

Біткоїн знову торгується вище 30 000 доларів, хоча більшу частину цього тижня він провів нижче цього порогу. Ether, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта у світі, торгується на рівні 2000 доларів після того, як за останні кілька годин він зріс на понад 2%.

KNC, нативний токен Kyber Network Crystal, демонструє найкращі результати серед 100 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За останню добу KNC здорожчав на понад 24%.

Основною причиною цього тривалого ралі став запуск реферальної кампанії KyberSwap. У п’ятницю команда Kyber Network оголосила у Twitter, що вони проведуть розіграш 2000 доларів у токенах KNC, які дістануться щасливим переможцям.

Команда повідомила, що десять випадкових щасливчиків отримають винагороди в розмірі 200 доларів, які сплатять у токенах $KNC.

