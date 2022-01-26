Litecoin (LTC) розпочав сьогоднішню торгову сесію в зеленому. Протягом останніх кількох тижнів ця монета падала, а зараз, здається, почала зростати. Та незважаючи на це, Litecoin (LTC) все ще залишається дуже нестабільним і найближчим часом може знизитися до 95 доларів. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання статті Litecoin (LTC) торгувався за 107,77 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі зріс десь на 5%.

Схоже, найближчими днями монета збирається повторно подолати опір накладних витрат на рівні 112 доларів.

Однак інші показники свідчать про те, що, перш ніж знову почати зростати, Litecoin (LTC) може опуститися до 95 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Litecoin (LTC): прогнози ціни

Більшу частину 2022 року Litecoin (LTC) торгувався на ведмежому ринку. Та, незважаючи на це, цього року токен вже зміг досягти максимуму в 152 долари завдяки напрочуд дивному бичачому сплеску.

Як виявилося, це було короткочасне зростання, адже зараз спостерігається тривале зниження. Наразі Litecoin (LTC) торгується за 107 доларів, і за 24 години його ціна зросла приблизно на 5%. Ми бачимо, що токен пробує подолати поріг в 112 доларів, та малоймовірно, що йому це вдасться.

До того ж, посилюється низхідний тиск, який поверне його до рівня підтримки в 95 доларів. Окрім того, настрої на ринку криптовалют залишаються дуже млявими, хоча за останні кілька днів вони дещо покращилися.

Чи варто купувати Litecoin (LTC)

Загальна відповідь буде так. Litecoin є одним із найвідоміших токенів, що має вражаючі фундаментальні основи. Окрім того, він демонструє велику послідовність у своєму рості.

Отож, якщо ви хочете придбати гарну криптовалюту для довгострокових інвестицій, Litecoin (LTC) має першим з'явитися у вашому портфелі. Хоча через нещодавній ведмежий тиск цей токен втратив значну частину своєї вартості. Як очікується, його ціна знизиться ще більше, тому краще зачекати кілька днів, щоб купити його.