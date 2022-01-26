Чому Litecoin (LTC) може впасти до 95 доларів, незважаючи на зростання
Litecoin (LTC) розпочав сьогоднішню торгову сесію в зеленому. Протягом останніх кількох тижнів ця монета падала, а зараз, здається, почала зростати. Та незважаючи на це, Litecoin (LTC) все ще залишається дуже нестабільним і найближчим часом може знизитися до 95 доларів. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:
- На момент написання статті Litecoin (LTC) торгувався за 107,77 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі зріс десь на 5%.
- Схоже, найближчими днями монета збирається повторно подолати опір накладних витрат на рівні 112 доларів.
- Однак інші показники свідчать про те, що, перш ніж знову почати зростати, Litecoin (LTC) може опуститися до 95 доларів.
Джерело даних: Tradingview.com
Litecoin (LTC): прогнози ціни
Більшу частину 2022 року Litecoin (LTC) торгувався на ведмежому ринку. Та, незважаючи на це, цього року токен вже зміг досягти максимуму в 152 долари завдяки напрочуд дивному бичачому сплеску.
Як виявилося, це було короткочасне зростання, адже зараз спостерігається тривале зниження. Наразі Litecoin (LTC) торгується за 107 доларів, і за 24 години його ціна зросла приблизно на 5%. Ми бачимо, що токен пробує подолати поріг в 112 доларів, та малоймовірно, що йому це вдасться.
До того ж, посилюється низхідний тиск, який поверне його до рівня підтримки в 95 доларів. Окрім того, настрої на ринку криптовалют залишаються дуже млявими, хоча за останні кілька днів вони дещо покращилися.
Чи варто купувати Litecoin (LTC)
Загальна відповідь буде так. Litecoin є одним із найвідоміших токенів, що має вражаючі фундаментальні основи. Окрім того, він демонструє велику послідовність у своєму рості.
Отож, якщо ви хочете придбати гарну криптовалюту для довгострокових інвестицій, Litecoin (LTC) має першим з'явитися у вашому портфелі. Хоча через нещодавній ведмежий тиск цей токен втратив значну частину своєї вартості. Як очікується, його ціна знизиться ще більше, тому краще зачекати кілька днів, щоб купити його.