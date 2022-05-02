Цей тиждень починається для крипторинку неоднозначно, однак LUNA має вищі результати, ніж в інших провідних монет.

Загальний ринок криптовалют переживає неоднозначний початок тижня. За останні 24 години загальна ринкова капіталізація зросла менш ніж на 1% і наразі становить понад 1,7 трлн доларів.

Сьогодні біткоїн зріс майже на 2% і, можливо, незабаром спробує подолати рівень опору на позначці в 40 000 доларів. Однак інші основні криптовалюти демонструють слабкі результати.

LUNA, нативний токен екосистеми Terra, має найвищі показники серед 10 найкращих за ринковою капіталізацією криптовалют.

Протягом останніх 24 годин LUNA здорожчала на понад 4%, і наразі її монета торгується вище 83 доларів. Такий підйом почався після того, як UST (стейблкоїн екосистеми Terra) обігнав BUSD (стейблкоїн Binance) і посів 10-у сходинку на ринку криптовалют.

Також це зростання можна пояснити тим, що нещодавно проєкт Celsius Network почав використовувати стейблкоїн UST від Terra . Celsius Network є однією із провідних централізованих фінансових структур, які зараз працюють у криптопросторі.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік LUNA/USD є ведмежим, оскільки останні дні LUNA демонструвала низькі результати. Проте технічні показники свідчать, що цінова дія LUNA покращується.

Лінія MACD й досі знаходиться нижче нейтральної зони, а це вказує на те, що нещодавній ведмежий тренд продовжує впливати на показники LUNA. 14-денний RSI на рівні 49 говорить про те, що LUNA більше не знаходиться в зоні перепроданості.

Якщо монета й далі буде зростати, то до кінця дня LUNA може перевищити перший важливий рівень опору на позначці в 90,52 долара. Однак, щоб подолати поріг в 95,31 долара, знадобиться підтримка загального ринку.

Якщо ведмеді зможуть відновити над ринком контроль, то протягом наступних кількох годин LUNA може опуститися нижче 80 доларів. Якщо не буде тривалого ведмежого забігу, найближчим часом LUNA має комфортно триматися вище рівня підтримки в 75 доларів.