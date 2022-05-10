LUNA демонструє одні з найгірших результатів серед найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют.

Ведмежі настрої на ринку посилюються, оскільки за останні 24 години ринок втратив понад 100 млрд доларів. За добу крипторинок втратив понад 2% своєї вартості, а загальна ринкова капіталізація зараз становить менше 1,5 трлн доларів.

Біткоїн ненадовго опустився до психологічно важливого рівня в 30 000 доларів, а потім відновився і зараз торгується за 31 800 доларів. Ether продовжує торгуватися вище 2400 доларів і попри ведмежі настрої на загальному ринку зріс майже на 1%.

Проте найбільшою невдахою серед 20 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют стала LUNA, нативний токен екосистеми Terra.

За останні 24 години LUNA знизилася на 44%, і вона вилетіла з десятки найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Зараз ця монета займає 13-у сходинку на ринку.

Вона почала падати після того, як учора двічі опустилася прив’язка стейблкоїну UST від Terra у відношенні до долару. Вчора UST знизився до 0,69 долара, що викликало питання стосовно стабільності цього стейблкоїну.

Через скрутне становище UST за останні 24 години LUNA втратила понад 40% своєї вартості.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік LUNA/USDT демонструє одні з найбільш помітних ведмежих показників серед монет у топ-20.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони, а це вказує на ведмежий імпульс. Більше того, 14-денний RSI на рівні 21 показує, що LUNA наразі перепродана.

На момент виходу статті монета LUNA коштувала 33,05 долара. Якщо ведмежий тренд продовжиться, то незабаром вона може опуститися нижче рівня підтримки в 30 доларів.

Однак протягом останніх кількох годин LUNA демонструє ознаки відновлення, і до кінця дня вона може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 39 доларів.