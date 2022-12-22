Основні ідеї

Минулого літа вартість компанії Core Scientific перевищувала 4 млрд доларів, однак її максимуми впали на 98%

Зростання вартості електроенергії – це зростання витрат, адже падіння цін на біткоїн негативно впливає на доходи

Вся майнерська галузь переживає зараз тяжкі часи, бо хешрейт сягає майже історичних максимумів

Криптозима продовжує вбивати. Останньою її жертвою, що зазнала банкрутства згідно з розділом 11 Кодексу США про банкрутство, став біткоїн-майнер Core Scientific.

Стрімке падіння ціни на біткоїн значно скоротило прибуток, і, хоча грошовий потік досі позитивний, цього доходу недостатньо, щоб покрити операційні витрати. Компанія прагне реструктуризувалася за процедурою, що описана в розділі 11, а не повністю ліквідуватися.

Цілий рік Core Scientific переживає труднощі разом з майнерами в усій галузі, бо вони зазнають тиску з двох сторін: при нинішній ціні на біткоїн їхні прибутки впали, це з одного боку; а з іншого боку, зросли витрати через різке зростання вартості електроенергії по всьому світу.

Минулого літа ринкова капіталізація цієї компанії перевищувала 4 млрд доларів, але зараз її максимальна вартість впала на 98%, і наразі її ринкова капіталізація становить 70 млн доларів.

Минулого тижня ціна її акцій дійсно зросла втричі, коли фінансова компанія B. Riley запропонувала компанії надати 72 млн доларів безготівкового фінансування. Відтоді акції втратили частину цих прибутків.

Майнерська галузь переживає важкі часи

Майнерам у всій галузі зараз дуже важко. Витрати на електроенергію та ціна біткоїну – ось два найважливіші фактори, що визначають прибутки біткоїн-майнера, і обидва вони серйозно змінилися цьогоріч.

Те ж стосується і хешрейту, який протягом більшої частини року сягає майже історичних максимумів. Високий хешрейт означає, що для перевірки транзакцій у блокчейні біткоїну потрібно більше обчислювальної потужності. Хоча високий хешрейт сприймається позитивно, бо він підвищує безпеку мережі (потрібно буде більше енергії та часу, щоб заволодіти мережею), та це й негативно позначається на прибутках майнерів.

Коли на початку жовтня хешрейт досяг ще одного рекордного максимуму в 250 TH/s, аналітична компанія Glassnode попередила, що «майнери перебувають на порозі різкого падіння доходів». Нещодавня історія з Core Scientific це підтверджує.

Якщо подивитися на резерви майнерів, то цього року кількість біткоїнів, що зберігаються у великих майнінг-пулах, також неухильно зменшується.

Майнінгові акції – це ставка на біткоїн без виплати відсотків

Це болісно нагадує нам про те, що, оскільки ці майнінгові компанії отримують доходи в біткоїнах, вочевидь, їхні акції піддаються різким коливанням. На жаль, цей рік приніс нам ідеальний шторм, який спричинив не лише падіння цін на біткоїн, але й ріст витрат на електроенергію, а це означає, що майнери постраждали вдвічі сильніше.

Якщо подивитися на ціни акцій цих компаній, багато з них впали більше, ніж біткоїн, який зараз, коли я пишу цю статтю, торгується на рівні 16 800 доларів, тобто за рік він знизився на 64%. Багато майнерських компаній зазнають більших збитків у 2022 році.

Вони сподіваються, що 2023 рік буде більш успішним. Однак майбутнє Core Scientific виглядає туманно. Зараз, коли компанія проходить процедури за розділом 11, вони сподіваються реструктуризуватися та витримати цей шторм, але неможливо закривати очі на той факт, що в коротко- та середньостроковій перспективі, швидше за все, ринок майнерів буде принаймні буремним.