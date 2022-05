Ринок криптовалюти демонстрував гарні результати протягом останніх 24 годин, і він повільно відновлюється після нещодавнього падіння.

За останні 24 години ринок криптовалют додав до своєї вартості більше ніж 2,5%. Це відбувається попри поганий початок тижня.

Завдяки позитивним показникам, які були протягом останніх 24 годин, загальна ринкова капіталізація криптовалют зараз перевищує 1,3 трлн доларів.

Біткоїн утримує лідерські позиції серед криптовалют і може перевищити позначку в 31 000 доларів, якщо ринок і далі буде зростати. Ether також наближається до порогу в 2100 долара після того, як за останні 24 години він здорожчав майже на 3%.

На сьогодні MATIC, нативний токен екосистеми Polygon, демонструє одні з найкращих результатів серед 20 найбільших криптовалют. За останні 24 години MATIС, а також Avalanche, Cronos і Litecoin здорожчали на понад 6%.

Основною причиною тривалого зростання MATIC стала партнерська угода між Polygon та Ernst & Young (EY), однією з аудиторських компаній, що входить до Великої четвірки.

Команда Polygon повідомила, що в результаті цього партнерства організації запустять перший у світі Zero-Knowledge (ZK) рівня 2 в основній мережі Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022