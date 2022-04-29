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Чому монета STEPN здорожчала на 20%

Ринки

STEPN, нативний токен додатку для стилю життя, де можна заробляти за фізичну активність, здорожчав на понад 20% і встановив сьогодні новий рекордний максимум.

На момент написання статті STEPN торгувався на рівні 4,03 долара, тобто зріс на 22,22%. До того ж, він сягнув денного та історичного максимуму в 4,11 долара.

Давайте тепер подивимося, що спричинило поточне зростання ціни.

Лістинг STEPN на Coinbase

Лістинг STEPN на американській криптобіржі Coinbase стало однією з причин сьогоднішнього підйому, адже тепер ним можна торгувати на цій біржовій платформі.

У STEPN є нативний токен GMT, а також ще один токен Green Satoshi Token (GST), який можна заробити, здійснивши пробіжку, біг підтюпцем чи прогулянку на свіжому повітрі в NFT-кросівках від STEPN.

Сьогоднішнє зростання токенів GST і GMT також є частиною широкого ралі, що розпочалось на початку березня 2022 року. Вартість цих токенів зростає, бо цьому сприяє сектор «рухайся та заробляй», де активним гравцям дають токени в якості винагород.

Економічна модель STEPN базується на продажу NFT-взуття (NFT – невзаємозамінний токен), а також на використанні отриманих прибутків на викуп токенів для подальшого їхнього спалювання.

Як гравці використовують токени STEPN

За допомогою токенів STEPN гравці можуть підвищити свій рівень, ремонтувати та випускати власні NFT-кросівки, а також продавати їх на маркетплейсі в додатку.

Більше того, гравці можуть поділитися скріншотами своїх профілів, на яких видно їхню фізичну активність, а також зароблені нагороди в GST.

Окрім того, провідний NFT-маркетплейс OpenSea також додав колекцію кросівок STEPN на свій ринок, щоб у власників STEPN NFT було більше можливостей для їхнього перепродажу.

Токени, які працюють за принципом «рухайся та заробляй», подібні до проєктів «грай та заробляй», як-от Axie Infinity (AXS).

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