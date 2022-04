Чому монета STEPN здорожчала на 20%

STEPN, нативний токен додатку для стилю життя, де можна заробляти за фізичну активність, здорожчав на понад 20% і встановив сьогодні новий рекордний максимум.

На момент написання статті STEPN торгувався на рівні 4,03 долара, тобто зріс на 22,22%. До того ж, він сягнув денного та історичного максимуму в 4,11 долара.

Давайте тепер подивимося, що спричинило поточне зростання ціни.

Лістинг STEPN на американській криптобіржі Coinbase стало однією з причин сьогоднішнього підйому, адже тепер ним можна торгувати на цій біржовій платформі.

У STEPN є нативний токен GMT, а також ще один токен Green Satoshi Token (GST), який можна заробити, здійснивши пробіжку, біг підтюпцем чи прогулянку на свіжому повітрі в NFT-кросівках від STEPN.

Сьогоднішнє зростання токенів GST і GMT також є частиною широкого ралі, що розпочалось на початку березня 2022 року. Вартість цих токенів зростає, бо цьому сприяє сектор «рухайся та заробляй», де активним гравцям дають токени в якості винагород.

Економічна модель STEPN базується на продажу NFT-взуття (NFT – невзаємозамінний токен), а також на використанні отриманих прибутків на викуп токенів для подальшого їхнього спалювання.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022