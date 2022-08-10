Основні ідеї

Ми обговорили тему залежності від торгівлі криптовалютою з п’ятьма експертами

з п’ятьма експертами Експерти погоджуються, що різниці між залежністю від торгівлі криптовалютою та залежністю від азартних ігор майже немає

Найбільше страждають від ігроманії молоді чоловіки – це та ж демографічна група, яка з високою долею ймовірності буде займатися криптоторгівлею

Експерти в один голос роз критикували інфлюенсерів, які просувають криптовалюту серед своїх підписників

критикували інфлюенсерів, які просувають криптовалюту серед своїх підписників Експерти погодилися, що висока волатильність криптовалюти дуже приваблює залежних людей

Регулятори мають робити більше, щоб запобігти виникненню залежності; потрібно більш суворо дотримуватися зобов’язань

Лише 1 із наших 5 експертів сказав, що світ був би кращим без азартних ігор та/або криптовалют

Вступ

Я люблю криптовалюту. Гадаю, біткоїн може зробити цей світ кращим. Я вважаю, що інновації, які відбуваються в загальній галузі криптовалют, можуть мати позитивний вплив на різні сектори, економіку та життя людей.

Однак є у криптовалюти і темна сторона.

Під час нещодавнього обвалу ринку ми бачили, як люди втрачали кошти на навчання, свої заощадження та гроші, які вони позичили у друзів та близьких. Було кілька сумних історій, коли люди завдавали собі шкоди; бачимо негативні наслідки для психічного здоров’я та багато болю.

Залежність – це дуже серйозна хвороба, від якої страждає не лише людина, але й її друзі та родина. Ми хотіли оцінити залежність від криптоторгівлі, адже цю тему відносно рідко висвітлюють в провідних ЗМІ, а також зрозуміти, чи є у неї щось спільне з ігроманією.

Знайомтеся з нашими експертами

Ми не лише дослідили інформацію стосовно цієї теми, але й опитали групу експертів. Нижче наводимо їхні імена та кваліфікації.

Д-р Марк Гріффітс – дипломований психолог та заслужений професор поведінкової залежності в Університеті Ноттінгем Трент.

дипломований психолог та заслужений професор поведінкової залежності в Університеті Ноттінгем Трент. Д-р Джеремі Вайнсток – професор кафедри психології в Університеті Сент-Луїса; вивчає поведінку, яка викликає залежність, особливу увагу приділяє ігровим розладам та їхньому лікуванню за допомогою фізичних вправах.

Д-р Лія Новер – професорка і директорка Центру вивчення азартних ігор та програми підготовки фахівців з питань залежності (ACT).

професорка і директорка Центру вивчення азартних ігор та програми підготовки фахівців з питань залежності (ACT). Д-р Джон Макалейні – дипломований психолог, вчений та професор психології в Борнмутському університеті .

. Тоні Маріні – провідний терапевт, що працює з криптозалежністю, в лікарні Castle Craig для реабілітації залежних осіб.

Що спільного з ігроманією

По-перше, згідно з багатьма дослідженнями на цю тему, до демографічної групи, яка найбільше схильна до розвитку ігроманії, зазвичай входять молоді чоловіки. Якщо поглянути на дослідження, яке провів центр Pew Research, до цієї демографічної групи входить найбільше криптоінвесторів. Приблизно 43% чоловіків у віці 18-29 років інвестують в криптовалюту, торгують нею або використовують її; для порівняння, серед населення загалом цим займається 16% людей.

Другий важливий момент, який варто відзначити, – азартні ігри дуже схожі на інвестиції у криптовалюту. Коли ви заходите у ризикову сферу альткоїнів з низькою ринковою капіталізацією, незрозуміли способами використання та невідомими засновниками, тут прибутки можуть бути або колосальними (зростати в десятки рази), або ж нульовими (більшість цих монет врешті-решт обвалюється, деякі дуже раптово). Тобто профіль виграшу такий, як у звичайних ставках.

«І криптовалюта, й азартні ігри супроводжуються певним ризиком», – сказав д-р Макалейні. «Це те, що подобається людям та може їх приваблювати. Окрім того, азартні ігри та криптовалюта можуть потребувати певних навичок, а це, у свою чергу, може принести деякий прибуток», – додав він.

«В обох випадках успіху досягає лише невелика кількість людей», – зауважив він, – «і в цьому й проблема».

Д-р Новер резюмувала їхню подібність і заявила, що торгівля криптовалютою та азартні ігри – це одне й те ж. «Це не дві різні залежності. Торгівля криптовалютою може бути однією з форм залежності від азартних ігор», – сказала вона.

«Ігроманія – це коли ви ризикуєте чимось цінним (грошима) без жодних гарантій і сподіваєтеся отримати прибуток. Люди, які часто торгують криптовалютою (а не просто тримають криптовалюту як інвестицію), грають в азартні ігри».

Дійсно, експерти зійшлися на думці, що немає великої різниці між залежністю від азартних ігор та від криптовалюти. Психологічний аспект, профіль ризику, невизначеність та збудження – це характерно для обох типів залежності.

Підступна самовпевненість у тому, що можна «обіграти букмекера» або «обіграти ринок», також міцно тримає в своїх лапах підсвідомість гравців в обох цих галузях.

Криптозалежність набирає обертів

Пам’ятайте, криптовалюта існує лиш декілька років, а мейнстрімом вона стала зовсім недавно. Тому зрозуміло, що про всі пов’язані з неї ризики ще мало говорять, не так як про залежність від азартних ігор. Та оскільки криптовалюта продовжує зростати, чи можна очікувати, що кількість проблем збільшиться?

Здається, і в цьому питанні наші експерти в один голос дають ствердну відповідь.

Д-р Гріффітс стверджує, що також проблемою є ситуативні чинники. «До ситуативних характеристик належать об’єкти навколишнього середовища, які можуть вплинути на таку поведінку. У випадку з азартними іграми сюди входить кількість гральних закладів у регіоні, маркетинг і реклама азартних ігор, а також легкий доступ до азартних ігор, наприклад, можливість грати на своєму смартфоні».

Він підбиває підсумки за допомогою чіткої аналогії. «Що стосується ігроманії, дуже мало людей стають залежними від гри в лотерею, яка проводиться двічі на тиждень (адже є лише два розіграші на тиждень, і між іграми є перерва); а-от від ігрових автоматів стає залежними набагато більше людей, тому що, якщо у людини є час і гроші, вона може грати в азартні ігри знову, і знову, і знову (в такі азартні ігри можна грати безкінечно довго)».

У контексті вищезазначеного нам здається цілком ймовірним, що чим більше криптовалюта буде розвиватися (на сьогоднішній день вона рухається подібно тому, як розвивався Інтернет на початку свого існування), тим більше буде залежних людей. Криптобіржі з’являються, схоже, щодня, їх використовують все активніше, створюються численні похідні продукти та послуги – усе це разом збільшує доступ до ринків.

Також слід зазначити, що торгівля криптовалютою відбувається 24/7. На відміну від звичайних фінансових ринків, крипторинок ніколи не закривається. На відміну від спортивних ставок, де можна робити ставки, лише коли відбувається якась спортивна подія, у криптовалюті немає «неробочих годин».

Інфлюенсери, які рекламують криптовалюту

У цьому питанні загальноприйнята думка отримала підтримку експертів, тому нам захотілося обговорити дещо інше. Чому інфлюенсерам дозволяється просувати сумнівні криптовалюти своїм підписникам, при цьому вони рекламують ці монети за певну плату?

«Друзі, любите криптовалюту?», – написала в Instagram Кім Кардашьян у червні минулого року, маючи аудиторію в 228 млн підписників. Потім вона почала рекламувати Ethereum Max, криптовалюту, яку, очевидно, створили за принципом копіпаста, і яка відтоді впала на 99%.

Принаймні одна сторона захотіла, щоб зірка реаліті-шоу понесла відповідальність. Проти Кім подали колективний позов зі звинуваченням у шахрайстві за схемою «накачати та скинути», адже цей токен обвалився на 99%. Особливе занепокоєння викликає демографічний склад підписників Кардашьян, серед яких багато неповнолітніх і вразливих.

Із цього приводу експерти майже одностайно з відразою відзначили, наскільки інфлюенсери готові експлуатувати своїх підписників. Маріні з осудженням зазначив, що інфлюенсери «піклуються лише про гроші, а не про здоров’я людей». Д-р Новер сказала, що інфлюенсери «роблять ставку на синдром втрачених можливостей (FOMO) пересічної людини».

Посилаючись на нашу попередню тему про ситуативні фактори, д-р Вайнсток висловив цікаву думку про те, що «просування цих валют (інфлюенсерами) дійсно робить їх більш доступними. Доступність є необхідною складовою розвитку залежності».

Д-р Гріффітс повторив цю думку і підкреслив, що інфлюенсери активно сприяють купівлі криптовалют. «Інфлюенсери (в контексті зазначених вище різних чинників, що впливають на формування залежності) – це ситуативні характеристики, що пояснюють людям як почати торгувати».

Відчувається, що люди, які щодня працюють з залежними, зі зневагою ставляться до інфлюенсерів, вражає повна відсутність будь-яких наслідків для інфлюенсерів. Хоча ми вже згадували про позов проти Кардашьян, малоймовірно, що це вплине на щось, і під час бичачого забігу ми бачили цілу низку схожих публікацій від зірок.

Волатильність криптовалют і психічне здоров’я

Всі добре знають, що криптовалюти дуже волатильні. В одну мить ціни можуть різко підскочити або просто обвалитися – це ми спостерігали цього року. Ми хотіли оцінити, наскільки така волатильність впливає на формування залежності та психічне здоров’я.

Експерти дійшли думки, що хоча нестабільність є далеко не єдиним фактором, який шкодить психічному здоров’ю, але він грає важливу роль. «Декого приваблює волатильність, і вони будуть шукати гострі відчуття, намагаючись «знайти найвигідніший момент для входу» на ринок», – заявив д-р Вайнсток. До того ж, він попередив, що «оскільки люди поєднують свої криптоінвестиції та свою ідентичність в єдине ціле, це впливає на їхню самооцінку та викликає депресію та тривожність».

Д-р Новер попереджає про «цикл звикання», який може спричити волатильність криптовалют, «заклопотаність, відчуття відстороненості, толерантність до доз (потрібно купувати більше, щоб відчути необхідний рівень збудження), гонитва за активами (необхідність придбати більше, щоб компенсувати свої втрати). Це може повністю захопити психіку людини, настільки, що вона стає відлюдькуватою та не виконує свої обов’язки».

Цілком розумно. Бажання отримати дозу дофаміну, викид адреналіну та відчуття причетності посилюються, коли ціни рухаються зі швидкістю мільйон кілометрів за годину. У криптопросторі рідко буває спокійний день, а це означає, що легко можна досягнути збудження.

Законодавство та криптозалежність

Оскільки криптовалюта викликає сильну залежність (крипта не стала винятком), важливо зосередитися на деяких аспектах, які можуть запобігти формуванню залежності.

Першим, що, на думку експертів, потрібно зробити, це збільшити відповідальність залучених компаній. «Криптовалютна галузь повинна наслідувати приклад NYSE та інших фондових ринків і пропагувати ідею, що гроші на ринку – це інвестиція, а не схема швидкого збагачення», – стверджував д-р Вайнсток. Д-р Новер заявила: «Гадаю, вони повинні мати кращий зв’язок із джерелами, щоб мати змогу допомогти проблемним гравцям, але, звичайно, вони не хочуть, щоб їхній продукт вважали азартними іграми».

Ще один фактор, який нас зацікавив, – це вікові обмеження. Я запитав, чи варто вводити мінімальний вік для торгівлі криптовалютою, як для азартних ігор, і більшість експертів дали ствердну відповідь.

Д-р Новер сказала, що «якби для криптовалюти встановили вікові обмеження, то можна було б захистити молодих людей, які, як правило, більш імпульсивні», і навіть заявила, що вона налаштована навіть на те, щоб такі ж правила діяли і для ризикованих акцій.

Д-р Макалейні погодився з нею, але попередив, що «це питання надзвичайно важко врегулювати», та додав, що «досить часто люди, які цікавляться криптовалютою, розуміють і знають, як обійти комп’ютерні системи».

Д-р Вайнсток наполягав, що «криптовалютна галузь повинна наслідувати приклад NYSE та інших фондових ринків і пропагувати ідею, що гроші на ринку – це інвестиція, а не схема швидкого збагачення», а решта експертів вказували на те, що весь ринок в цілому ще не врегульовано, а не лише те, що стосується залежності. «Спочатку треба врегулювати це», – коротко висловився Маріні.

Д-р Гріффітс зазначив, що «будь-який постачальник послуг, який має продукт, який потенційно може викликати проблеми та залежність, зобов’язаний піклуватися про своїх клієнтів». Але, здається, всі погодилися на тому, що компанії не виконують цю свою роль. «Очевидно, що люди повинні самостійно нести певну відповідальність за свої дії, але це не означає, що потрібно звільнити від відповідальності гральні та торгові компанії», – додав він.

Цікаво, що лише один із наших п’яти експертів сказав, що світ був би кращим без азартних ігор чи криптовалют, а це означає, що ми повинні контролювати, регулювати, вивчати цю проблему та допомагати в її рішенні, а не просто її заборонити.

Висновок

Проаналізувавши дослідження, ми вважаємо, що залежність від торгівлі криптовалютою є дуже небезпечною та може стати реальною хворобою. Схоже, що між нею та ігроманією майже немає різниці. Попри це, серед провідних ЗМІ, інфлюенсерів та громадськості ці підводні камені обговорюються мало, не так як реклама та підтримка азартних ігор.

Оскільки криптовалюта стає мейнстрімом та демонструє стрімке зростання, навіть незважаючи на цьогорічне падіння цін, ця галузь нікуди не зникне. На жаль, це означає, що залежність від криптоторгівлі також залишиться.

Настав час визнати це проблемою та починати її вирішувати.

Ми зробили коротке резюме розмови, під час якої ми обговорили цю тему з п’ятьма експертами. Читайте повністю інтерв’ю з ними за посиланнями:

Д-р Марк Гріффітс

Д-р Джеремі Вайнсток

Д-р Лія Новер

Д-р Джон Макалейні

Тоні Маріні

Якщо ви (або хтось із ваших знайомих) страждаєте від ігроманії чи залежності від криптоторгівлі, зверніться за допомогою. В Інтернеті доступна низка ресурсів та номерів, куди можна звернутися, залежно від регіону, де ви проживаєте, зокрема NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com, або поговоріть із кимось із ваших знайомих. Сподіваємося, ми розкрили в статті, наскільки небезпечними, але поширеними можуть бути такі залежності.

Джерела

Демографічний розподіл гравців

Демографічний розподіл криптотрейдерів