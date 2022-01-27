У той час як протягом тижня криптовалютні ринки торгувалися в бік, декілька монет метавсесвіту значно здорожчали, і коли інші зростають на двозначні числа відсотків, CryptoSword (SWD) сьогодні зріс на понад 400%.

На момент написання статті цей токен коштував 0,1421 долара. За даними CoinMarketCap, протягом останніх 24 годин він зріс на 453%. За останні 24 години він сягнув максимальних 0,3158 долара і мінімальних 0,02447 долара.

Та чому монета SWD зростає? Давайте заглянемо глибше в залаштунки нинішнього бичачого тренду CryptoSword.

Що таке CryptoSword?

Перш ніж ми розглянемо поточний бичачий тренд CryptoSword, важливо спочатку прояснити, що являє собою CryptoSword для тих, хто не знає, що це таке.

Коротше кажучи, CryptoSword — це проєкт Game-Fi на базі метавсесвіту, створений на Binance Smart Chain, який дозволяє гравцям грати в ігри, а також заробляти кошти під час ігор. SWD — його нативна монета.

Щоб розпочати битву на мечах, гравці CryptoSword повинні мати більше одного меча в гаманці. Меч коштує 50 доларів + 0,04 BNB, це досить адекватна ціна для початку.

Мечі бувають різних стилів та рівнів. Вони діляться на: легендарні, міфічні, звичайні, унікальні, епічні та рідкісні мечі.

Також у грі є раунди, які скидаються раз на день. Кількість разів, коли меч може вступити в бій, і час, протягом якого можна використати меч, будуть залежати від раунду.

Після того, як мечі викарбують, гравці можуть кидати виклик таємничим ворогам, які залежать від рівня їхнього меча. Потім гравці отримують нагороди залежно від рівня складності бою. Базова винагорода, яку отримують гравці, становить 5 USDT, що виплачуються в токенах SWD.

Творці гри з нетерпінням чекають, коли буде готовий повний досвід метавсесвіту, де гравці зможуть переходити в режим битви та битися з невідомими героями після того, як потренуються та відшліфують свої навички. Рівень майстерності гравця буде безпосередньо залежати від кількості нагород, які він заробив. Проте деякі функції ще недоступні, адже гра все ще знаходиться на стадії розробки.

Чому ціна CryptoSword (SWD) зростає?

З моменту її розміщення на CoinMarketCap, яке відбулося 10 січня 2022 року, монета CryptoSword (SWD) торгувалася на ведмежому ринку. Сьогодні щось сталося таке, що монета здорожчала на понад 400%.

Сьогодні на сторінці CryptoSword у Twitter повідомили, що їхній бойовий режим V2 в метавсесвіті повністю готовий і скоро стане доступним для публіки.

🪐V2 Metaverse Battle Mode is now fully complete and opened!🪐 ⚔️Come and experience the exciting battle! ⚔️ Figure out how to defeating the powerful enemies!#NFTGame #GameFi #PlayToEarn #BSC pic.twitter.com/3XwjpJO7yC — CryptoSword | Play to Earn NFT Game (@CryptoSwordsP2E) January 26, 2022

Це оголошення про нові функції схвилювало криптотрейдерів, і через що значно збільшився обсяг торгів до 4,3 мільйона доларів. Його повністю розбавлена ринкова капіталізація наразі становить 762 771 долар.