Чому NXTT стрімко зростає, і де зараз найкраще купувати NXTT

NXTT — це нативний токен NextEarth, одного з найпопулярніших метавсесвітів на даний момент. Платформа вже має 4000 власників токенів і сьогодні розкриє свою дорожню карту. За 24 години цей токен зріс на 12%.

У цій статті розкажемо, що таке NXTT, пояснимо, чи гарна це інвестиція, і вкажемо, де зараз найкраще купувати NXTT, якщо раптом ви захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати NXTT

Оскільки NXTT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати NXTT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити NXTT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте MATIC на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте MATIC в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти MATIC на NXTT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть NXTT.

Що таке NXTT?

Метавсесвіт NextEarth використовує поверхню Землі як відправну точку. Починаючи з серпня 2021 року вже продали понад 400 000 віртуальних земельних NFT.

Віртуальні землевласники стають активними учасниками економіки NextEarth, де вони отримують можливість керувати бізнесом, брати участь у DAO, що керує метавсесвітом, а також можуть отримувати прибутки від діяльності на платформі.

NextEarth прагнути побудувати такі базові основи, щоб економіка метавсесвіту підтримувалася самостійно. У майбутньому його творці планують надати найсучасніші технічні рішення, адже метавсесвіти стануть мейнстрімом.

Після того як NextEarth представила широкому загалу токен NXTT, компанія повідомила, що планує розкрити свою дорожню карту, і її спільнота колективно затамувала подих та чекає цього. Учасники спільноти зможуть через голосування впливати на рішення в екосистемі і визначати, в якому напрямку піде NextEarth.

Чи варто купувати NXTT сьогодні?

NextEarth — це метавсесвіт із великим потенціалом, де за великі гроші продали багато привабливих ділянок, наприклад, маєток Джека Ніколсона. Однак стійкість токена NXTT залежить від популярності ігрового метавсесвіту. Якщо інтерес гравців знизиться, він втратить свою вартість.

Прогноз ціни на NXTT

Gov Capital прогнозує, що за рік NXTT буде торгуватися за 0,04 долара, для порівняння, на даний момент ціна токена складає 0,006 долара. Аналітики цього ресурсу передбачають, що за 5 років 1 NXTT буде коштувати 0,23 долара.

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