Купуйте чутки, продавайте новини.

Злиття Ethereum завершилося без жодних проблем, однак ціни, які так всі очікували, розчарували інвесторів. Зараз детальніше обговоримо це питання, щоб зрозуміти ситуацію в мережі.

Ставка фінансування стає позитивною

Напередодні цього злиття ставки фінансування в Ethereum досягли найнижчого за всю історію рівня. Це активно обговорювали в ЗМІ, що не стало сюрпризом. Власники Ethereum отримали токени ETH PoW, а це означає, що інвестори почали відкривати довгі позиції на ETH і короткі ф’ючерси, щоб здобути токен та не зазнати втрат від коливання цін.

Очевидно, що це була чудова можливість для арбітражу, й закони простої ринкової динаміки диктують, що ставка фінансування повинна знизитися, щоб відобразити ту величезну кількість інвесторів, які в очікуванні злиття шортували ф’ючерси на ETH, щоб отримати токен ETH PoW.

Злиття завершилося, й рекордно низькі ставки фінансування тепер повернулися до свого нормального рівня і навіть стали дещо позитивними. Отож, тут немає що обговорювати, зараз все працює як звичайно.

Чому після злиття Ethereum впав?

У середу вранці коли я снідав (тостом і круасаном з медом), Ethereum завершив своє злиття. Якщо бути точним, це відбулося у блоці 15 337 393.

ETH торгувався десь за 1598 доларів США, і на той момент його ціна трохи підскочила до 1620 доларів, тобто зросла на 1,4%. Однак потім він відкотився, і зараз, коли я в п’ятницю снідаю (цього разу вівсянкою з чорницею) та пишу цю статтю, ETH торгується на рівні 1470 доларів, тобто після злиття його ціна впала на 8%.

Таким чином, це злиття стало класичним прикладом продажу новин. Враховуючи той факт, що біткоїн торгується лише на 2% нижче позначки, на якій він був на момент завершення злиття, схоже, ETH дійсно має недостатню ефективність.

Окрім того, опціони також вказують на ведмежі настрої. Напередодні спостерігалися коливання ETH та ведмежа дивергенція. Якщо зобразити на графіку ціну страйку, а також передбачувану волатильність, видно, що при нижчих цінах страйку передбачувана волатильність була вища (понад 100%), а це свідчить про те, що трейдери прогнозували продаж новин.

Якщо розглянути відкритий інтерес на опціони, спираючись на ціну їхнього виконання, то бачимо, що було більше пут-опціонів, аніж колл, тобто трейдери робили ставку на падіння ціни, а не на її зростання.

Зрештою, Федеральна резервна система буде диктувати ціну

Звичайно, засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться 20-21 вересня, зіграє вирішальну роль. Очікується, що ФРС повідомить про ще одне серйозне підвищення ставок, адже цього тижня оприлюднили невтішні показники інфляції.

Тим не менш, це ще раз підкреслює той факт, що ціна не обов’язково зросте тільки тому, що очікується грандіозна подія. Це класичний приклад ситуації «купуй чутки, продавай новини», який постійно спостерігається на фондовому ринку.

Однак, якщо говорити про довгострокове майбутнє Ethereum, злиття вже відбулося, і воно пройшло досить гладко. Це грандіозне досягнення, і воно, в цілому, обіцяє позитивні результати для Ethereum. Зараз просто необхідно, щоб Джером Павелл та економіка грали в одній команді!

eToro

Купіть ETH у eToro сьогодні

Bitstamp

Bitstamp — передова біржа криптовалют, що пропонує торгівлю фіат- та крипто- валютами. Bitstamp повністю регульована платформа з інтуїтивним інтерфейсом, високим рівнем захисту цифрових активів користувачів, прекрасною підтримкою користувачів та різноманітними способами зняття коштів.

Купіть ETH у Bitstamp сьогодні